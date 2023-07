A Nemzetek Ligájára való felkészülés során Görögország és Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára a válogatott. Ma 19.30-tól a Bozsik Arénában először a görög csapattal mérkőzik meg először a nemzeti tizenegy, majd egy hét múlva 20.15-től Bosznia-Hercegovina válogatottja ellen lép pályára a Szusza Ferenc Stadionban.

– Hasonló képességű csapatokkal találkozunk a következő összecsapásokon, ezúttal is szeretnék minél több játékosnak lehetőséget adni. Az edzőtábor után tisztul majd a kép, hogy milyen végső összeállításban vágunk neki a Nemzetek Ligájának. Remélem, hogy a lányok motiváltak lesznek, s jó mentalitással készülnek fel a tétmérkőzésekre és hasonló mentalitással dolgoznak majd, mint a legutóbbi edzőtáborban – nyilatkozta az mlsz.hu-nak Margret Kratz szövetségi kapitány.

Kratz ezúttal is jelölt újoncot a csapatba, a Wimbledon 19 éves támadója, Siber Glória személyében. Rajta kívül további kilenc külföldön játszó játékos erősíti a keretet, és nagy visszatérője is lesz a válogatottnak, hiszen újra meghívást kapott a több mint 90-szeres válogatott kapus, Szőcs Réka is. A keret tagja a Haladás Viktória korábbi védője, az olasz Internazionale játékosa, Fördős Beatrix.

A magyar válogatott kerete.

Kapusok: Bíró Barbara (FTC), Schildkraut Fruzsina, Szőcs Réka (Budaörs SC).

Védők: Bokor Adrienn (Puskás Akadémia), Fördős Beatrix (Internazionale Milano), Németh Diána (FTC-Telekom), Németh Hanna (Werder Bremen), Öreg Cintia (ETO FC Győr), Palakovics Laura (Puskás Akadémia), Turányi Lilla (Bayer 04 Leverkusen), Vida Boglárka (ETO FC Győr).

Középpályások: Csiszár Henrietta (Internazionale Milano), Fenyvesi Evelin (FTC-Telekom), Nagy Virág (Sassuolo), Németh Loretta (First Vienna FC 1894), Papp Luca (FTC-Telekom), Süle Dóra (ETO FC Győr), Szabó Viktória (FTC-Telekom), Vachter Fanni (MTK Budapest), Zeller Dóra (1. FC Köln).

Támadók: Kaján Zsanett (A.C. Fiorentina), Pápai Emőke (Grasshopper Zürich), Pusztai Sára (FTC-Telekom).