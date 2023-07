Olaszország, Szlovákia és Lengyelország után Németországban, a legendás Nürburgringen versenyez a kamionos Eb mezőnye. Mivel sok német versenyző (és csapat) van, számukra ez a hazai futam, hazai közönség előtt pedig szeretnének bizonyítani. A Révész Racing négyszeres Európa-bajnok szombathelyi pilótája, a címvédő Kiss Norbert eddig fantasztikus szezon fut, 30 pont előnnyel vezeti az összetett tabellát a német Jochen Hahn, 47 ponttal a harmadik, szintén német Sascha Lenz előtt – ráadásul az összes idei időmérőt megnyerte!

Ezúttal a német pilótáknak nagy előnyt jelent, hogy a téli felkészülésen teszteltek a Nürburgringen, ismerik a pályát, ami a beállításoknak komoly előnyökkel járhat. Ezzel együtt az elmúlt években a szombathelyi pilóta többször is meglepte riválisait – most is erre készül.

A 3,6 km hosszú pályán a három hosszabb egyenes mellett 11 kanyar található – a Formula-1-es pálya rövidített változataként. Pénteken 16.45-kor rendezik az első, szombaton 9.30-kor a második, 18 órától a harmadik, végül vasárnap 13.35-kor az utolsó, negyedik futamot. Az időjárás kiszámíthatatlan a régióban, szombaton délutánra és vasárnap délelőttre is jósolnak záport. A futamokat az M4sport.hu oldalon, illetve Kiss Norbert és a Révész Racing Facebook oldalán és Youtube csatornáján élőben, magyar kommentátorral lehet követni.