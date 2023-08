Nem fogadta kegyeibe az időjárás azt a 32 fogathajtót, akik részt vettek a XVII. Búcsúi Fogathajtó Versenyen, amely a C-kategóriás kettesfogatok OB-kvalifikációs állomása volt. Az esős idő ellenére a pálya minősége megfelelő volt, amelyen a Dunántúl krémje megjelent. Ezt csak alátámasztja, hogy a kétfordulós akadályhajtást egyszeri összevetéssel hatan teljesítették hibátlanul, azaz nulla hibaponttal. A sportág rangos viadalán Vas mellett Zala, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Fejér, Bács-Kiskun vármegye is képviseltette magát, valamint Szlovákiából is érkeztek fogathajtók. A C-kategóriás kettesfogatok kétfordulós akadályhajtását a jakabszállási Besze Károly nyerte a győrsági Fülöp Zsolt és a Savaria LSE-s Novák Szabolcs előtt. Mögöttük Komálovics Ottó (Lukácsháza), Geröly Tibor (Főnix LE) és Kránicz Ferenc (Lópici LSE) is hibátlanul teljesített, csak az időeredmény döntött köztük.