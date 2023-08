Az már korábban eldőlt, hogy a 44-szeres magyar válogatott labdarúgó, Lovrencsics Gergő két év után távozik a horvát Hajduk Splittől, mostanra pedig kiderült, hogy a Splittel egybeépült Solin csapata, a másodosztályú NK Solin szerződtette. A 2016-os és a 2021-es Eb-n is szerepelt Lovrencsicsnek lejárt a nyáron a szerződése a Hajduk Splitnél, a dalmátokkal kétszer is Horvát Kupát nyert. A labdarúgónak az NK Solin lesz a hetedik klubja profi pályafutása során. Lovrencsics elmondta: családjával jól érzi magát Horvátországban – és Solinban a klub utánpótlásában edzőként is dolgozik majd.