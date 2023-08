A Magyar Futsal Akadémia elleni győztes nyitány után ezúttal a PTE-PEAC otthonában várt újabb összecsapás péntek este a Haladás együttesére. Az előző találkozóhoz képest Alasztics Marcell meggyógyult, így ott volt a keretben, Rutai Balázsra viszont sérülés miatt nem számíthatott rá a vasiak vezetőedzője, Felipe Conde.

PTE-PEAC–Haladás VSE 1-2 (1-1). Pécs, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kovács G. (Karsai, Wittner).

PTE-PEAC: Molnár M. – Bálint, Molnár Cs., Pavlek, Forró. Csere: Wilkesz, Pápai, Tóth A., Koller, Koronics, Spánitz, Bartal, Vénosz, Hajnal. Edző: Élő Tibor.

Haladás: Alasztics – Henrique, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Arnon Cassemiro. Csere: Gyimesi, Kovács Máté, Szalmás, Knizs, Hajmási, Dróth, Körmendy, Fehér, Vas. Edző: Felipe Conde.

Gólszerzők: Koller (17.), ill. Sipos (10.), Henrique (35.).

Már a találkozó elején igyekezett magához ragadni a kezdeményezést a HVSE, amely Arnon Cassemiro lövésénél igencsak közel járt ahhoz, hogy ez góllal is párosuljon. A pálya talaja meglehetősen megnehezítette a szombathelyiek dolgát, igencsak waxos volt a felülete. Szokásukhoz híven Dróthék nem engedték kibontakozni, levegőhöz jutni ellenfelüket, a gyors labdaszerzésekből pedig rendre oda tudtak kerülni vendéglátóik kapuja elé. Fölényesen birtokolta a labdát, próbálta feltörni a reteszt a vendég alakulat, a pécsiek viszont finoman fogalmazva sem könnyítették meg Condéék dolgát szervezett, masszív, zárt védekezésükkel. Dróth Zoltán kecsegtető szabadrúgása a sorfalról vágódott le, nem sokkal később pedig a hazaiak is hasonló szituáció után próbálkozhattak. Komoly, kidolgozott lehetőségeket nem, szabálytalanságokat viszont jegyezhettünk fel bőséggel, a 8. percben 4-3 állt az eredményjelzőn ebben a tekintetben. Próbálta fokozni a nyomást a HVSE, Sipos Gergő előtt több lehetőség is adódott, azonban a 10. percig kellett várni a találatára, amikor is a Hali centere remekül fordult le emberéről, szépen teremtette meg magának a lövőhelyzetet, Molnár-kapus tehetetlen volt (0-1). A gól után nem sokkal időt kért a vendégek brazil mestere, de a Pécs is próbált váltani, határozottabb, keményebb játékot mutatni, miközben a 15. minutumban a vasiak begyűjtötték ötödik faultjukat is. A játékrész vége felé igazi tűzijátékot rendezett a Haladás a Pécs kapuja előtt, Koller Krisztián révén azonban a hazaik tudtak gólt szerezni a 17. percben (1-1). Az egyenlítés után újfent beszorították Dróthék a pepitamezeseket, ezzel együtt viszont hatodik szabálytalanságát is elkövette a zöld-fehér gárda a 19. minutumban. Kisbüntetőt végezhetett el a PTE, a házigazda azonban elszalasztotta a kínálkozó lehetőséget, kimaradt a hatméteres, így továbbra is egál volt az állás. A folytatásban mindkét gárda előtt adódtak helyzetek, a hálókat viszont nem sikerült megzörgetni, 1-1-ről jöhetett a második felvonás. Szinte minden akciójukat lövéssel tudtuk befejezni a vendégek, a pécsiek részéről azonban mindig volt egy blokk, egy közbelépés, ami oldalberúgást, vagy éppen sarokrúgást eredményezett. Óriási mezőnyfölényben játszott a HVSE. Molnár Milánnak egymás után kellett bemutatnia a nagyobbnál nagyobb védéseket, Henrique Diniz lapos, távoli kísérletével azonban már ő sem tudott mit kezdeni, a 35. percben ismét megtört a jég (1-2). Még ezt követően is a szombathelyieknek voltak ziccereik, amelyek ugyan kimaradtak, de így is 2-1-es sikerrel és három ponttal térhettek haza egy rendkívül nehéz, küzdős összecsapásról.

Felipe Conde, a HVSE vezetőedzője: - Taktikai szempontból a pálya nem volt a segítségünkre, tele volt wax-szal. Így nagyon nehéz volt a játékosoknak úgy játszani, ahogy én azt kértem tőlük. Az a célunk, hogy gyors játékot játsszunk, a labdát mindig a földön tartva, de amikor ilyen a pálya felülete, ez rendkívül nehéz. Főleg, amikor 10 méteren védekeznek és kevés a hely. Úgy gondolom, ezúttal a játékosaink önmagukkal is küzdöttek, mivel amihez eddig hozzászoktak, az más, mint amilyen játékot én kérek tőlük. Ez nem könnyű, sok a változás, de amikor majd ezek az új dolgok elkezdenek automatikusan működni, akkor már sokkal jobb lesz, főleg támadásban. Sok téren kell még fejlődnünk, de nagyon meg vagyok elégedve a srácok mindennapos munkájával.

A Magyar Labdarúgó Szövetség futsalszakága Lakitelken tart edzőtábort augusztus 21. és 23. között a férfi A és U21-es válogatottnak. A programban az edzések mellett videós elemzések is szerepelnek. A Haladás VSE élvonalbeli együtteséből Hajmási Milánnak, Vas Ádámnak, Sipos Gergőnek, Szalmás Zoltánnak, valamint az utánpótlás keretbe Vatamaniuc-Bartha Dávidnak küldött meghívót Sergio Cabrera szövetségi kapitány.