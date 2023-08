Alighogy hazatért Lengyelországi túrájáról a Haladás futsalcsapata, máris ismét útra kelt, hogy két edzőmeccset játsszon a szintén élvonalbeli Kecskemét ellen – az első, vasárnapi összecsapásnak Lakitelek adott otthont, hétfőn pedig már Kecskeméten léptek pályára a felek.

Vasárnap a Hungarikum Ligetben 3-2-es kecskeméti siker született, majd hétfőn a Messzi István Sportcsarnokban 3-3-as döntetlennel ért véget a találkozó. Az első összecsapáson Dróth Zoltán és Vas Ádám volt eredményes a zöld-fehérektől, a második meccsen a szombathelyiek mindhárom gólját Dróth szerezte.

– Az első meccsen nagyon álmosan mozogtak a srácok, benne volt még a lábakban a lengyelországi két edzőmeccs, valamint a hosszú utazás fáradtsága – számolt be az eseményekről Pálmay Tamás a HVSE futsal szakágvezetője. – A szünetben 1-0-ra vezetett a Kecskemét, majd fordulás után gyorsan ellépett 3-0-ra. A szakmai stáb időt kért, rendeztük a sorokat, gyorsítottunk a játékon, a folytatásban az irányítást is átvettük, de az egyenlítésre már nem maradt idő, 3-2-re kikaptunk – pedig dolgoztunk ki bőven helyzetet, akár fordíthattunk volna. Másnap már egy teljesen más meccset játszottunk, lendületesen futballoztunk, mi diktáltuk a tempót, a meccs nagy részét irányításunk alatt tartottuk. Háromszor is vezettünk, de az ellenfél mindháromszor egyenlített – 3-3-as döntetlennel zárult a meccs. A harmadik gólt öt a négy elleni játékből, 6 másodperccel a lefújás előtt szerezte a házigazda. Hasznos volt a túra, komoly terhelést kaptak a srácok néhány nappal a bajnoki rajt előtt.

A bajnoki- és kupacímvédő HVSE augusztus 14-én, hétfőn kezdi a 2023/2024-es szezont: a Magyar Futsal akadémiát fogadja (18.30).