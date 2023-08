A Magyar Kupa első fordulóját két vasi csapat élte túl: a Vép a vendég vármegyei rivális Királyt búcsúztatta, míg a HVSE a Zala vármegyei I.-es Csesztreg vendégeként nyert – a Rábapaty és a Celldömölk már búcsúzott a sorozattól.

Az NB III.-ban újonc Haladásra ismerős ellenfél vár, azt a Csornát fogadja ugyanis szombaton 16 órakor, amelyet nem is olyan régen, a bajnokság első fordulójában 2-1-re legyűrt hazai pályán. A HVSE két győzelemmel, két vereséggel, míg a Csorna egy győzelemmel, három vereséggel áll a harmadosztályban – mindkét csapat a bentmaradáésért harcol. Két közvetlen rivális, két egymást jól ismerő csapat csap össze – ismét.

– Szerdán játszottunk egy bajnokit, így sok időnk nem maradt felkészülni a kupára – fogalmazott Szenczi Imre, a Szombathelyi MÁV Haladás VSE mestere. – Ráadásul Sopronban 5-1-re kikaptunk, így azért a fizikai regeneráció mellett oda kell figyelnünk a srácok mentális állapotára is. Nekünk a bajnokság prioritást élvez, de persze a kupában is szeretnénk minél tovább eljutni. A csapatot frissíteni fogom, azok lépnek pályára, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Szeretnénk nyerni, továbbjutni – már csak azért is, mert a következő körben akár már egy NB I.-es csapattal is össze lehet kerülni!

A Vép a szintén a vármegyei I. osztályban szereplő Mezőörs vendégeként lép pályára vasárnap 17.30-kor. A házigazda újonc a Győr-Moson-Sopron vármegyei I.-ben, ám nagy terveket szövöget, hiszen olyan rutinos, NB I.-et is megjárt játékosokkal erősítette meg a keretét, mint például Debreceni András (DVTK, Vasas), Vadász Tibor (DVTK, Újpest), Vayer Gábor (Paks). Az idei bajnoki szezont két győzelemmel kezdte – jó formában van. A Vép még csak egy bajnokit játszott, 3-3-ra végzett a vendég Söptével.

– Egy erős csapat fogad minket, semmivel sem vár ránk könnyebb meccs, mint a Király ellen – jelezte Gombás Péter, az Alpok Zirkon Vép VSE trénere. – Ellenfelünk zömében rutinos játékosokra épít, gólerősen, szervezetten futballozik – és rendre sok néző előtt lép pályára. Nem biztos, hogy mi számítunk a párharc esélyesének, de felkészültünk, nekünk is jó csapatunk van, napról napra fejlődünk, motiváltak vagyunk – szeretnénk továbbjutni! Takács Ádám eltiltott.