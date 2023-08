Az NB I-be frissen feljutó, élvonalra készülő Kozármisleny vendégeként játszotta ötödik, egyben utolsó előtti nyári felkészülési mérkőzését a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia felnőtt együttese.

Kozármisleny KA–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 25-30 (9-18). Kozármisleny, 60 néző, női felkészülési kézilabda-mérkőzés.

SZKKA: Christe, Csatlós (kapusok), Varga N. 3, Pődör B. 3, Pődör R., 6, Balogh P. 3, Kazai 4, Szmolek 4, Kulcsár 2, Pálffy 2, Szeberényi 1, Böhm, Török 1, Biró 1, Gönczöl, Horváth A. Edző: Vida Gergő

A lányok nagyon jól felpörögtek a találkozóra, az eddigi edzőmeccseken most az első félidőben nyújtották a legjobb teljesítményt. Remek védekezések után könnyű gólokat tudtak szerezni, illetve a kapusteljesítmény is kiemelkedő volt, így közel tíz góllal (9-18) vezetett már a szünetben az SZKKA.

Fordulás után a nagy előny tudatában egy kicsit kiengedtek a vendégek. Visszaesett a vasiak tempója és több pontatlanság is csúszott a játékukba. Ugyan a hazaiak közelebb tudtak zárkózni, de így is magabiztos, 25-30-as győzelmet aratott a Kozármisleny vendégeként Vida Gergő együttese.

Vida Gergő, az SZKKA vezetőedzője: – Nagyon hasznos edzőmeccsen vagyunk túl, hiszen egy NB I-es csapattal tudtunk megmérkőzni. Növeli a győzelmünk értékét, hogy idegenben tudtunk nyerni. Külön öröm számomra, hogy szakmailag sok mindent megvalósítottunk abból, amit gyakoroltunk – értékelt Vida Gergő vezetőedző.

Kialakult a női NB I/B.-s kézilabda-bajnokság fordulóinak órára lebontott menetrendje.

1. forduló: szeptember 2. 18:00 SZKKA–Esztergom.

2. ford.: szeptember 9. 18:00 Gárdony–SZKKA.

3. ford.: szeptember 16. 15:45 Szigetszentmiklós–SZKKA.

4. ford.: szeptember 23. 18:00 SZKKA–Szeged.

5. ford.: szeptember 30. 18:00 Tempo–SZKKA.

6. ford.: október 7. 18:00 SZKKA–DVSC U19.

7. ford.: október 21. 16:00 PTE PEAC–SZKKA.

8. ford.: október 28. 18:00 SZKKA–SZISE.

9. ford.: november 5. 18:00 Komárom–SZKKA.

10. ford.: november 11. 18:00 SZKKA–Eszterházy.

11. ford.: november 18. 18:00 Hajdúnánás–SZKKA.

12. ford.: december 9. 18:00 SZKKA–FTC U19.

13. ford.: december 15. 18:00 Érd–SZKKA.

14. ford.: január 13. 18:00 SZKKA–Kispest.

15. ford.: január 20. 18:00 Orosháza–SZKKA.

16. ford.: január 27. 16:00 Esztergom–SZKKA.

17. ford.: február 3. 18:00 SZKKA–Gárdony.

18. ford.: február 17. 18:00 SZKKA–Szigetszentmiklós.

19. ford.: február 24. 18:00 Szeged–SZKKA.

20. ford.: március 9. 18:00 SZKKA–Tempo.

21. ford.: március 16. 16:00 DVSC U19–SZKKA.

22. ford.: március 23. 18:00 SZKKA–PTE PEAC.

23. ford.: március 30. 18:00 SZISE–SZKKA.

24. ford.: április 13. 18:00 SZKKA–Komárom.

25. ford.: április 20. 18:00 Eszterházy–SZKKA.

26. ford.: április 27. 18:00 SZKKA–Hajdúnánás.

27. ford.: május 4. 16:00 FTC U19–SZKKA.

28. ford.: május 11. 18:00 SZKKA–Érd.

29. ford.: május 18. 18:00 Kispest–SZKKA.

30. ford.: május 25. 18:00 SZKKA–Orosháza.