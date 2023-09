A Zalakerámia ZTE KK ellen előbb idegenben (88-82), majd pár nappal később hazai pályán is vereséget szenvedett (86-90) első két felkészülési mérkőzésén az Egis Körmend alakulata, amely szombaton a szomszédos Szlovéniába látogatott, hogy ott újabb edzőmeccset vívjon, ezúttal a Helios Domzaleval. A Rába-partiak kerete nem volt teljes, hiszen Myles Carter még a zalaegerszegi meccsen szenvedett térdsérülést, de szerencsére az MRI vizsgálat eredmény kimutatta, hogy nincs komoly baja, egy kisebb rándulásról van szó. Éppen ezért Kocsis Tamásék inkább pihentették légiósukat, aki el sem utazott a találkozóra. Nikola Djogo a napokban egy kisebb gyomorfertőzést kapott, amiből már kifele jön, a többieken azonban szépen lassan most fut át a kór, úgyhogy finoman fogalmazva nem túl ideális körülmények között játszották le a piros-feketék harmadik felkészülési találkozójukat.

Az előzmények ismeretében nem csoda, hogy a szlovén gárda szünetben 10 ponttal járt előrébb (45-35), a házigazda nagyjából meg is őrizte előnyét a meccs végéig és 85-77-re nyert.

– Ez egy teljesen más stílusú kosárlabda volt ahhoz képest, mint amivel eddig találkoztunk – értékelte a meccset Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – De ezért is jöttünk Szlovéniába, hogy egy ilyen agresszív, jó kosárlabdát játszó Domzaleval mérettessük meg magunkat. Hellyel-közzel most is voltak jó pillanataink, de a vereség miatt nem mondhatjuk, hogy tökéletesen működött a gépezet. Ezzel együtt most is azt tudom mondani, hogy fejlődtünk és léptünk egyet előre. Vannak problémáink, Djogo gyomorfertőzése többekre átragadt, így ők többet voltak a mellékhelyiségben, mint a kispadon, Carterre sem számíthattunk, de összességében ez a találkozó is hasznára vált a csapatnak.

Az Egis Körmend pénteken 16 órakor lép ismét pályára a Göcsej Kupán a cseh Basket Brno ellen. A házigazda ZTE pedig a Sopronnal meccsel majd az elődöntőben.