Aleksandar Jovic két váratlant is húzott: Verpecz István helyett a kapuban Pálfi Donátnak, míg a csatársorban Kelemen Marko helyett Pintér Attila Filipnek szavazott bizalmat. Mindketten első NB II.-es bajnokijukra készülhettek. Az esőben nagy iramban kezdődött a meccs: helyzetek mindkét oldalon, majd Bumba büntetőjével megszerezte a vezetést a Győr. Ennél is nagyobb baj volt, hogy előtte kezezésért Bosnjakot - jogosan - kiállította a játékvezető. Ezután újabb gólt szerezhettek volna a hazaiak, de Pálfi résen volt. Kiegyenlítetté vált a játék, a vasiak bátran támadtak, de a győriek sem ültek rá az eredményre. Nem látszott, hogy a hazaiak emberelőnyben futballoznak – egyenrangú ellenfél volt a Haladás. Igaz, ha a győriek eljutottak a kapuig, rendre veszélyt jelentettek. Szünet után Pintér bombagóljával egyenlített a Szombathelyi Haladás. Nem csak az eredmény, a játék is kiegyenlített volt, sőt, a vendégek olykor a hazaiak fölé kerekedtek. A Haladás láthatóan emberhátrányban sem elégedett meg a döntetlennel, több gyors támadást is vezettek a vasiak. A másik oldalon Bumba ziccerben fejelt mellé. Az utolsó negyedórát alaposan megnyomta a győri gárda – beszorult a Haladás. A 81. percen viszont Riquelme megkapta második sárga lapját is: a brazil játékos is mehetett zuhanyozni, a Győr is tíz főre fogyatkozott. Az utolsó percekben minden egyes labdáért óriási harc folyt a pályán – de maradt a döntetlen.

A Haladás a mérkőzés nagy részében emberhátrányban is bátran, szervezetten futballozva – némi szerencsével – értékes pontot szerzett az éllovas otthonában.