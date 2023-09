Olaszország, Szlovákia, Lengyelország, Németország, Csehország és Belgium után most hétvégén Franciaországban folytatódik a kamionos Európa-bajnokság – Le Mans legendás pályáján versenyez a mezőny. A Révész Racing négyszeres Európa-bajnok, címvédő, listavezető szombathelyi pilótája, Kiss Norbert eddig parádés szezont fut, így komoly pontelőnye birtokában vághat neki a hétvége négy futamának – kereken 70 ponttal vezet összetettben legfőbb üldözője, a német Jochen Hahn előt. Ami azt jelenti, hogy akár már Franciaországban – egy versenyhétvégével a szezon vége előtt – begyűjtheti ötödik Eb-aranyát! Érdekesség, hogy a csapatversenyben pedig a Révész Racing áll az élen, 123 pontos előnnyel.

Egy éve remekül ment Franciaországban Kiss Norbi, két versenyt is megnyert, de győzött itt a korábbi években is, így fekszik neki és az autónak is a pálya. Fontos lesz az autó üzembiztossága – de már többször is bizonyította a kamion, a szerelői gárda, hogy ezen a téren nincs probléma.

Le Mansban szombaton 15.40-től rendezik az első, 18.20-tól a második versenyt, míg vasárnap 14.15-től és 17 órától következik a harmadik és a negyedik futam. És ha minden jól megy, következhet az ünneplés!