– Remek visszajelzéseket kaptunk a versenyről, ami többek szerint az elmúlt évek egyik legjobb viadala volt – számolt be Dancsó Zoltán, a Controll SE edzője, az esemény társrendezője. – Mindegyik szakágban a vb-kvalifikációért küzdöttek a kick-boxolók. Itt most azok is megmutatták magukat, akik kint volt az isztambuli utánpótlás Eb-n és azok is, akik ott nem még kaptak szerepet. Aranyérmeseink minden dicséretet megérdemelnek. Annyit mindenképp hozzátennék ehhez, hogy Lapu Sanyi eredendően kung fus, Koszogovits Mihály tanítványa. Korábban nem jeleskedett annyira a kick-box szakágban, viszont most nagyon kijött neki a lépés, kőkemény csatában sikerült magyar bajnoki címet szereznie +94 kg-ban. Horváth Erik és Polgár Dávid egyre rutinosabb, mindketten junior válogatottak, Erik idén már Innsbruckban is megcsillogtatta tudását, valamint a budapesti világkupán is. Szmolek Emánuelnek peche volt, mivel az ő súlycsoportjában nem volt kihívója, így nem tudott bajnoki címet szerezni, de egyedüli indulóként kvalifikálta magát a vb-re. A spártai hősként is emlegetett Borbás Tibor négy gyermek büszke apukájaként jár rendszeresen edzésekre, az egész család ezer szállal kötődik a kick-boxhoz. Tibor kihozta magából a maximumot, büszkék vagyunk rá, ahogy az össze többi versenyzőnkre, soha rosszabb eredménysorunk ne legyen!

Az országos bajnokságon a szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Club két versenyzővel képviseltette magát. Holczmüller Bence a felnőttek 79 kg-os mezőnyében bajnok lett light-contactban és kicklightban is, míg a master class kategóriában induló Csejtey Gábor 63 kg-ban ért el első helyezést light-contact szabályrendszerben.

– Mindkét versenyzőnk nagyszerűen teljesített az ob döntőjében – értékelt Mayer Gábor, az Agrobio Classic Kick-box és Box Club elnöke és vezetőedzője. – Az első nagy próbatételt a fogyás jelentette, hiszen Bence tavaly 89 kg-ban lett válogatott kicklightban és lightban, de szerencsére időben elkezdte. Tavaly nem volt ellenfele, így automatikusan a válogatott keret tagja lett. Most, miután biztossá vált, hogy megfelelő a súlya, teljesen megnyugodott, és szépen felépítette magát, a light döntőjében ki sem állt az ellenfele. Azt tudni kell, hogy Bence nem akart light-contactban indulni, a kicklight a kedvenc szabályrendszere, de szerencsére sikerült meggyőznöm, hogy megvan hozzá a kellő rutinja és tudása. Okosan küzdött, betartva a taktikát. A kicklight döntőjében riválisa ugyancsak feladta a küzdelmet már az első menet végén. Életében első alkalommal magyar bajnok lett, ráadásul két szabályrendszerben is, áttörve ezzel egy pszichés gátat. Most az lesz a legfontosabb, hogy a vb-re a lehető legjobb formába tudjon kerülni, amihez igyekszünk minden segítséget megadni neki. A fogyást illetően hasonló cipőben járt Csejtey Gabi is, de neki ez már rutinból ment. Gábor egyébként pointfighting szabályrendszerben automatikusan válogatottságot szerzett azzal, hogy nem volt kihívója. Lightban viszont biztosan verte controllos ellenfelét. Büszke vagyok mindkettejükre, hogy sikerült kiharcolniuk a válogatottságot.