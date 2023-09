A Sárvárfürdő Kinizsi NB II.-es női kézilabdacsapata a nyári szünetet követően augusztus 1-jén kezdte meg a felkészülést a szeptember közepén kezdődő új szezonra. A fürdővárosiak új edzője, Skoda Bence lett. A játékoskeretben is történtek változások: Burghardt Lukrécia munkahelyi-magánéleti elfoglaltság miatt nem tudta vállalni a játékot, míg Virág Noémi befejezte a játékospályafutását, ezt követően utánpótlás edzőként segíti a Kinizsit. Új játékosok is érkeztek, Tömő Alexandra, a rutinos, NB I.-et is megjárt Ács Anna, Molnár Zsófia és Gutecz Réka is Sárvárra igazolt. Idén ősztől nagy átalakuláson megy keresztül a bajnoki rendszer. Ez komoly kihívás elé állítja a sárvári együttest is, amelynek a célja mindenképp a felsőházba jutás.

Szeptember 2-án, szombaton rendezi meg a klub felkészülési kézilabda tornáját, a Sárvárfürdő Kupát, amelynek a következő lesz a menetrendje a Sárvár Arénában:

10.00 Sárvárfürdő Kinizsi–KK Ajka (felnőtt)

11.30 Sárvár–Zalaegerszeg U14

12.40 Sárvárfürdő Kinizsi–Siófok KC (felnőtt)

14.10 Siófok KC–KK Ajka (felnőtt)

15.40 Eredményhirdetés

15.50 Sárvár–Répcelak U19

17.00 Sárvár–Répcelak U17.

A tornára a belépés ingyenes.