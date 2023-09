Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE–Kiswire-Szentgotthárdi VSE 3–0 (1–0).

Szarvaskend, 150 néző, v.: Szabó III. Zoltán

Szarvaskend: Biró – Velekei L., Velekei B., Németh T. (Kis-Nemes), Tuboly (Csillag), Földes, Tompa, Kopfer, Wolf, Tóth G., Törő (Jóna). Edző: Kovács Kálmán

Szentgotthárd: Dömötör – Mesics - Leiner, Osvald (Korpics), Nagy O., Takács (László), Dancsecz, Laczó, Gécsek (Sipos), Sulics, Bedi, Gyécsek. Edző: Heiter László

Gólszerzők: Velekei L., Kis-Nemes, Velekei B.

Az első helyzet a vendégek előtt adódott, ami kimaradt, nem úgy a hazaiaké, a lehetőséget Velekei Bence váltotta gólra. Az első félidő további részében mindkét oldalon volt helyzet, sőt kapufa is, de az állás nem változott, 1-0-ás hazai vezetéssel zárult a játékrész. A második félidőben a szentgotthárdiak ráerőltették akaratukat a hazaiakra, sok helyzetet dolgoztak ki, de mind ki is hagyták. A félidő végén a hazai csapat még két gólt szerzett, így a végeredmény magabiztos győzelemnek tűnik, de a látottak alapján döntetlen színezetű mérkőzés volt. A vendégek egész mérkőzésen jól játszottak, de a hazaiak zsinórban negyedik mérkőzésüket nyerték, és jelenleg olyan formában vannak, hogy az ilyen meccset is meg tudják nyerni.



Vasi Bádogos Kft Táplán SE–Alpok Zirkon Vép VSE 0–1 (0–0).

Táplánszentkereszt, 80 néző, v.: Bagoly Gábor

Táplán: Gyécsek – De Paula (Kiss B.), Rosner G., Dvorschák, Huszár, Gyurcsányi (Gombos), Polgár, Markó (Déri), Fazekas, Polyák, Szakály. Edző: Borbás János

Vép: Bezdi B. – Baranyai, Németh G. (Balikó M.), Bezdi Sz., Niksz, Illés, Tama, Szendrődi, Takács Á. (Mercs), Balikó D., Takács M. Edző: Gombás Péter

Gólszerző: Niksz.

A Vép egygólos győzelmet aratott a Táplán ellen, a hajrában Niksz talált be a vendégektől.



Szombathelyi Haladás Kft.–Király SE 2–2 (1–1).

Szombathely, 150 néző, v.: Horváth Patrik

Haladás: Kostyák – Kovács B., Horváth A., Bolla, Pruska, Mozsár, Frák, Tarján, Zsédely, Takács-Földes, Bonchis. Edző: Horváth András

Király: Király – Marton (Sipőcz), Takács, Szabó B. (Czöndör), Németh G., Kiss K., Horváth A., Halmosi (Fábián), Csákvári, Potyi, Tóth M. Edző: Hegyi László

Gólszerzők: Pruska, Tarján, ill. Csákvári, Halmosi.

Rangadóhoz méltó, küzdelmes mérkőzést vívtak egymással a felek, az első játékrészben a Haladás szerezte meg a vezetést, de aztán egalizált a Király. A szünet után megint a Haladás volt előbb eredményes, de a vendégek ismét kiegyenlítettek, így döntetlennel és pontosztozkodással zárult a meccs.