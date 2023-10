A Haladás az idei BL-szezont a főtáblán, a 32 között kezdte meg. Komoly ellenfeleket kapott a spanyol bajnoki ezüstérmes, a Bajnokok Ligája-címvédő, a spanyol bajnoki tabella második helyén álló Mallorca, a 18-szoros kazah bajnok, kétszeres BL-győztes (2013, 2015) Kairat és a zsinórban háromszoros luxemburgi bajnok, a kupában is címvédő Differdange személyében. A mallorcai tornán mindenki játszik mindenkivel, az első három helyezett jut tovább a következő körbe.

A Haladás az első mérkőzésen a házigazda Mallorca ellen lépett pályára - a tisztes helytállás reményében.

Haladás VSE - AE Mallorca Palma Futsal 1-3 (1-1) Mallorca, futsal Bajnokok Ligája, vezette: Manzione (olasz), Norkus (litván), D'adamo (San marinoi), Garcia (sapanyol).

HVSE: Alasztics - Luiggi, Henrique, Sipos, Cassemiro. Csere: Gyimesi, Homlok (kapusok), Kovács, szalmás, Hajmási, Dróth, Vatamnaiuc-Bartha, Vas, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Sipos (3.), ill. Fabinho (14.), Chaguinha (31.), Bruno Gomes (36.).

Rögtön nekiesett ellenfelének a Mallorca - nem tudta megtartani a labdát a Haladás. Az első pillanattól komoly nyomás nehezedett Alasztics kapujára. Mégis a Haladás szerzett vezetést: Alasztics kidobásával Sipos fordult le a védőjéről, majd estéből messziről, jobbal a léc alá ágyúzott - parádés találatot jegyzett (1-0)! Válaszként fokozta a tempót, a nyomást a házigazda. A HVSE keményen, szervezetten védekezett - ha pedig úgy alakult, Alasztics védett. A félidő közepén időt kért a Mallorca - kellett, mert közben felbátorodott, egyre több párharcot nyert a Haladás. A spanyol kapus egyre többet lépett ki mezőnybe - az egyik ilyen létszámfölényes támadás végén a kapufa segítette ki az amúgy nagy formában védő Alaszticsot. Közben a zöld-fehérek elérték az öt csapatfaultot - és még közel hét perc volt hátra a félidőből. Nem is kellett sokat várni, ismét kapott egy könnyű síppal befújt szabálytalanságot a Haladás, kisbüntetőhöz jutott a Mallorca - amiből ki is egyenlített (1-1). És rohant tovább. De volt veszély a szórványos szombathelyi kontrákban is. Sőt, Henrique szabadrúgása a kapufán csattant! Egészen jó első félidőt produkált Haladás, érezhetően meglepte ellenfelét - de azért jól jött egy kis szusszanás, a félidei szünet.

Fordulás után sem vett vissza a tempóból a házigazda, magasan letámadott. Nyomott a Mallorca, jól védekezett, veszélyesen kontrázott a Haladás. Hajmási és Henrique is letesztelte a spanyolok kapusát. Peregtek a percek, egyre idegesebbnek tűntek a spanyolok, egyre többet szabálytalankodtak - 30. percben elérték az öt csapatfaultot! Azonban egy kontra, egy szép egyéni alakítás végén fordított a házigazda (1-2) - a közeli lövést nem védhette Alasztics. Hátrányba került, így feljebb kellett tolnia a játékát a Haladásnak. A 36. percben aztán eldőlt a meccs: Bruno Gomes fordult le a védőjéről, és küldött egy közeli löketet Alasztics kapujába (1-3). Rögtön vészkapus játékra váltott a Haladás. Henrgique kapuba is talált - ám a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy szabálytalanul szerezte meg a labdát. Így visszavonták az elsőre érvényesnek ítélt gólt. Meglehetősen erős döntés volt... Végül nem tudott szűkíteni a különbségen a végét alaposan megnyomó Haladás.

Közel volt a bravúr, kicsit több szerencsével összejöhetett volna az egy pont, jól állt bele a meccsbe a HVSE - de a játék képe alapján a Mallorca megérdemelten nyert.

A másik mérkőzésen: Kairat Almaty (kazah) - FC Differdange 03 (luxemburgi) 4-2.

A HVSE további menetrendje, péntek, 17.00: HVSE–Kairat Almaty (kazah). Vasárnap, 16.30: HVSE–Differdange (luxemburgi).