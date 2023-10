A Halmosi Kupa 4. fordulójában mér két vármegyei III. osztályú csapat volt érdekelt– Szergény kalandja befejeződött, a Szakonyfalu viszont újabb bravúrt mutatott be! Vármegyi I.-es élcsapatok is meccseltek egymással: Király idegenben gyűrte le a Celldömölköt, míg a Söpte Szarvaskenden harcolta ki a továbbjutást – 11-esekkel. A Sárvár kilenc (!) gólig jutott. Érdekesség, hogy az öt meccsből három mérkőzésen is történt kiállítás...

A 4. forduló eredményei:

Szergény SE (III.)–Rábatótfalui SE (II.) 0-4 (0-2). Szergény, vezette: Vass I. Gólszerzők: Anderkó M. (3), Bouti D. Kiállítva: Domján Z. (Rábatótfalu, 58.)

FK Szakonyfalu (III.)–Alsóújlaki SC (II.) 2-1 (1-1). Szakonyfalu, vezette: Héra Cs. Gólszerzők: Grédlics A., Baba Á. (öngól), ill. Tóth Á. Kiállítva: Solymosi V. (Szakonyfalu, 40.).

Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE (I.)–Söpte SE (I.) 1-1 (1-0) - büntetőkkel: 4-5. Szarvaskend, vezette: Bognár R. Gólszerzők: Velekei B., ill. Joó B. Büntetők: Tóth G., Tuboly M., Törő T., Velekei B., ill. Koronczai E., Fogl B., Baranyai Á., Joó B., Vámos M.

Gencsapáti KSE (II.)–Sárvár FC (I.) 0-9 (0-2). Gencsapáti, vezette: Sály K. Gólszerzők: Fülöp K. (2), Sinka A. (2)., Könczöl Sz., Ódor B., Horváth J., Takács P., Biró Gy.