YBL PWC–AVUS 11-9 (1-4, 3-2, 2-2, 5-1). Budapest, Komjádi Béla Uszoda, 100 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Csizmadia, Füzesi.

AVUS: Antoni – Hajmási, Csaba 2, Makrai, Sági 1, Juhász S. 1, Kertész 2. Csere: Galambos, Makarenko, Berényi, Kovács K. 1, Németh B. 2, Mercs. Edző: Péter Imre.

Az YBL legjobb dobója: Baksa 3.

A mérkőzés előtt az YBL két győzelemmel és egy vereséggel, az AVUS pedig három győzelemmel állt a tabellán. Juhász Samu góljával szerzett vezetést az AVUS, majd Kertész Bence is betalált. A hazaiak ugyan szépítettek, ám a remekül játszó vasiak újabb két gólt hintettek (1-4). A második negyed már jóval kiegyenlítettebb volt, sokáig nem esett gól, aztán felváltva találtak be a csapatok. A nagyszünetben 6-4-re az aligátorok vezettek. A harmadik negyed is kiegyenlített volt, a hazaiak egy góllal, 3-2-re megnyerték ezt a nyolc percet, ám az utolsó felvonás előtt két góllal még mindig az AVUS ment. Sőt, az utolsó negyedet a vendégek kezdték góllal (6-9), de az YBL két és fél perccel a lefújás előtt kiegyenlített (9-9) és a hajrában megnyerte (11-9) a meccset a végére összeomló AVUS ellen.