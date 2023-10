Hosszú és küzdelmes volt az idei steel egyéni nemzeti bajnokság, amelynek záró fordulójára a mögöttünk hagyott hétvégén került sor. A Szombathelyi Darts Club SE (SZDCSE) versenyzői közül Kámán Lehel és Csóka András egyaránt a 9., Ágoston Károly és Németh Albert a 33., míg Dobos Dávid a 65. helyen végzett. Az összes szombathelyi jól játszott, Kámán Lehel kimagaslóan, de idén az egyéniben nincs szerencséje az SZDCSE-nek. A legjobb 16-ban Csóka András szoros meccsen ismét Székely Páltól, míg Kámán Lehel egy nemzetközi szinten mérve is magas színvonalúnak számító meccsen Jehirszki Györgytől kapott ki. Összesítésben a legjobban idén Csóka András teljesített, ő a 15. helyen végzett.

Másnap a páros nemzeti bajnokságban szálltak harcba az SZDCSE duói az alábbi összetételben: Dobos Dávid-Szepesi Szilárd (Sun City Szeged), Ágoston Károly-Borbély András (Pápa), Szabó András-Kovács Benjámin, Csóka András-Kámán Lehel. Dobosék nem élték túl a csoportkört, de a többi vasi páros bejutott a legjobb a 32-be. Ágostonék és Szabóék a 16. helyen végeztek.

Legjobban ismét Kámán Lehelék teljesítettek. Csóka András és Kámán Lehel párosa egészen az elődöntőig jutott, ahol 5-2-es vezetésről kaptak ki 6-5-re a Kovács-Rucska (Auróra) kettőstől. Csókáék előzetesen éremért szálltak harcba, amit szállítottak is, de ahogy alakult az elődöntő, így most egy kicsit fáj nekik ez a vereség, hiszen 5-2-es vezetésnél négy, és összességében a mérkőzés folyamán 11 meccsnyilat rontott a páros. Hát ez okozza a hiányérzetet. Hiába a jó játék, hiába a kimagasló tömeg, a vége sajnos nem sikerült, viszont a bronz így is szépen csillog.

Az SZDCSE-nek nincs sok ideje a kesergésre, vagy az örömködésre. A napokban Kámán Lehel Svájcba utazik egy nemzetközi soft versenyre, míg Budapesten WDF pontszerző tornát rendeznek steel szakágban. November elején soft csapat záró fordulót tartanak, majd 11-én steel csapatbajnoki play-off vár a szombathelyi dartsosokra.