A tápiószentmártoni kettesfogathajtó bajnokság országos döntőjében az összes vármegye képviseltette magát 57 hajtóval. Vasból Geröly Tibor, Novák Szabolcs és Komálovics Ottó vehetett részt a döntő küzdelmeiben. Egyéniben ugyan nulla hibaponttal, de rosszabb idővel teljesítette zalai és veszprémi riválisaival szemben a pályát a gencsapáti Főnix LE hajtója, Geröly Tibor, aki így negyedikként került az összevetésbe. A vasiak közül Novák Szabolcs (Savaria LSE) a 6., Komálovics Ottó (SCHOTT Lukácsháza SE) pedig 41. lett. Az összevetés alapján Zala csapata nyert, Vas végzett a második, Somogy pedig a harmadik helyen.

Forrás: VN/Főnix LE

– Remekül alakult a sorsolás, volt időnk felmérni a terepet – számolt be a versenyről Geröly Tibor. – Az első fordulót hibátlanul teljesítettem, Szabolcs csak picivel lépte túl az alapidőt, Ottó viszont sajnos két akadályt is ütött, lovai engedetlenek voltak, meg kellett állnia. A második forduló már mindannyiunknak jobban sikerült. A két forduló alapján az első négy került egyéniben a döntőbe, ahol nüanszokkal, kevesebb, mint három másodperccel maradtam le a bajnoki címről. Szépen csillog a csapat ezüstje, és a negyedik helyemnek is nagyon örülök, elvégre én voltam a hajtók között a korelnök.