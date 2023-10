Az amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő D. C. United hivatalos felületein számolt be róla, hogy közös megegyezéssel távozik a csapat vezetőedzője, a játékosként 120-szoros angol válogatott Manchester United-legenda, Wayne Rooney, miután biztossá vált, hogy a csapat nem lesz ott a rájátszásban. A washingtoniak 34 meccs után a Keleti főcsoport rájátszást érő, kilencedik helyén állnak, de már nem lesz több mecscsük, míg az üldözők közül a hátralévő meccseken legalább egy biztosan megelőzi a fővárosiakat, akik a New York City elleni 2-0- s győzelem után tudatták, hogy Wayne Rooney közös megegyezéssel távozik a klubtól.