Az idei hazai darts csapatbajnokságon rekordot jelentő 110 csapat szállt versenybe a dobogós helyezésekért a különböző osztályokban. Hétvégén rendezték a döntőket, amelyekben összesen 43 együttes küzdött meg egymással. Az első osztályban a Szombathelyi Darts Club SE és a Győri DC jutott a fináléba. Jól ismerték egymást a felek, hiszen az idei Magyar Kupában már összecsaptak egymással, akkor a vasiak örülhettek. A nemzeti csapatbajnokság döntőjében a a kisalföldi alakulatnak jött ki jobban a lépés, így ők hódították el a bajnoki trófeát.

– A csapatbajnoki sorozat voltaképpen három etapból állt, mindenki játszott mindenkivel a nemzeti bajnokság első osztályában – tekintett vissza az elmúlt idényre Csóka András, az SZDCSE elnöke. –Jól teljesítettünk év közben, elsőként jutottunk be a playoffba, 18 mérkőzésen mindössze két vereséget szenvedtünk el, úgyhogy nagy esélyekkel, vérmes reményekkel érkeztünk a hétvégén a csapatbajnoki döntőbe. Nehézséget okozott, hogy egyik legmeghatározóbb játékosunk, Kámán Lehel az elmúlt időszak versenyei, terhelései miatt nem tudott velünk tartani, így a WDF-bronzérmes Kámán kiesése érzékeny veszteséget jelentette a Szombathelyi Darts Club SE számára. Nagyon jó játékkal hibátlanul meneteltünk egészen a fináléig, ahol a kiváló erőkből álló Győrrel néztünk farkasszemet. Nekik ez volt az ötödik döntőjük, ezt megelőzően sosem sikerült még bajnokságot nyerniük. Most a kisalföldiek bizonyultak jobbnak, nekünk pedig be kellett érnünk az ezüstéremmel. Mindent egybevéve azt gondolom, elégedettek lehetünk. Tavaly előtt mi ünnepelhettünk csapatbajnoki aranyat, az előző évben bronzéremig jutottunk. Kétségtelenül ott vagyunk a hazai darts élmezőnyében, komolyan számolnak velünk az ellenfelek. Ma már elmondhatjuk, nagyon erős a szombathelyi gárda mind felnőtt., mind pedig utánpótlás szinten.

A csapatbajnoki ezüstérmes SZDCSE csapatának tagjai: Kozmor József, Ágoston Károly, Németh Albert, Csóka András, Borbély András és Dobos Dávid.

Másnap az U18-as csapat egy végletekig kiélezett küzdelemben 9-8-ra alulmaradt a Sun City Szeged csapatával szemben, így az SZDCSE egy újabb ezüstérmet szerzett a az ifi bajnokságban.

Az ezüstérmes SZDCSE ifjúsági csapatának tagjai: Borbély András, Csóka Dániel, Martina Péter, Marton Olivér, Volenszki Bence. Csapatvezető: Dobos Dávid.