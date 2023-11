Fordulás után rögtön Pongó triplája ugrasztotta talpra a hazai közönséget, majd Benke ás Keller is betalált távolról. Nem lassított a házigazda, próbálta korán lezárni a rangadónak indult összecsapást (23. perc: 66-41) – közben már 25 pontos különbséget mutatott az eredményjelző. Az Alba próbált benézni 20 pont alá – de parádésan védekezett, jól lepattanózott, pontos támadásokat vezetett a roppant szervezett, motivált csapatnak tűnő Falco (27. perc: 72-47). És az Alba kezdett szétesni, idegesnek tűntek, kapkodtak a fehérvári kosarasok – és inkább az egyéni játékot erőltették. A harmadik negyed végén is 25 ponttal vezetett a Falco – a lényegi kérdések eldőltek (30. perc: 78-53). Az Albában nem volt annyi erő, hogy indítson egy rohamot minden mindegy alapon – beletörődött a vereségbe. Így a negyedik negyed szépen csendesen lepergett. Hazai oldalon kaptak pihenőt bőven a kulcsemberek. A szombathelyi közönség kívánságát Krivacsevics teljesítette – az ő duplájával lépte át a 100 pontot a hazai csapat szűk két perccel a vége előtt (101-68). Óriási pofonba futott bele az Alba – a két csapat ezúttal nem volt egy súlycsoportba. Erőt demonstrált a Falco, és még csak meg sem szakadt...

Milos Konakov: – Ez egy mérkőzés volt az alapszakaszból – persze készültünk rá, tudtuk, hogy fontos meccs, de nem akartam túl nagy nyomást helyzeni a csapatomra. Ezért is nagyon örülök, hogy az elejétől a végéig mi diktáltuk a tempót, hogy az egész meccsen tudtuk tartani az általunk elvárt tempót – le a kalappal a srácok előtt, büszke vagyok rájuk! Tudtuk, hogy az Alba jó a gyors támadásvezetésben, előszeretettel támad rendezetlen védelem ellen – ezt sikerült megállítani. Sok időnk azonban nincs megélni ezt a szép győzelmet, hiszen vasárnap vár ránk egy újabb rangadó, következik a Szolnok! A szurkolóink ismét fergeteges hangulatot teremtettek, jár nekik a köszönet!

Alejandro Zubillaga: – Gratulálok a Falcónak, jó meccset játszott, gratulálok a közönségnek, nagyszerű hangulatot teremtett, és köszönöm a szurkolóinknak, hogy ilyen sokan elkísértek minket! Ez a mérkőzés a második negyedben dőlt el, amikor sok rossz döntés hoztunk elől és hátul is. Ez nem fér bele egy Falco ellen – egy ilyen szintű csapat ellen perfekt játékra lett volna szükségünk. A folytatásban aztán már nem is voltunk meccsben, nem mutattunk meg hogy milyen karakterünk van. Ez a meccs egy jó lecke, amiből tanulni kell! És tudjuk jól: nem az számít, hogyan kezded a bajnokságot, hanem az, hogy hogyan fejezed be!

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Arconic Alba Fehérvár 108-75 (26-25, 29-11,23-17, 30-22)

Szombathely, 3025 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra Cs., Tóth C., Győrffy P.

Falco: Pot 11/3, Tanoh Dez 3/3, Benke 9/9, Tiby 20/6, Keller Á. 6/3. Csere: Perl 17, Pongó 10/6, Barc 10, Verasztó –, Krivacsevics 14, Jordano 8/6, Kovács B. –. Edző: Milos Konakov.

Alba: Chambers 14/6, Kass 3/3, Barnett 16, Philmore 12/6, Dickey 4. Csere: Balogh M. 8/3, Vojvoda 14/3, Roberts 4, Takács Mi. –. Edző: Alejandro Zubillaga.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10-8. 7. perc: 20-13. 14. perc: 36-25. 17. perc: 45-30. 20. perc: 55-36. 23. perc: 66-41. 27. perc: 72-47. 30. perc: 78-53. 34. perc: 86-61. 37. perc: 95-68.

Kipontozódott: Tanoh Dez (32.), ill. Dickey (33.).