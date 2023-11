Az újonc Haladás 11. a tabellán, míg a Dorog 8. – a két csapatot csak három pont választja el egymástól. A HVSE négy veretlenül megvívott bajnoki után az előző körben Bicskén kapott ki 1-0-ra, míg a Dorog lendületben van, előző öt meccsét veretlenül, három döntetlennel, két győzelemmel tudta le.

– A Dorog az előző szezonban még egy osztállyal feljebb szerepelt, sok rutinos játékost vonultat fel, egy masszív középcsapatot fogadunk, amely bárki dolgát képes megnehezíteni – mondta Szenczi Imre, a HVSE edzője. – Ha sikerülne begyűjtenünk a három pontot, akkor befoghatnánk riválisunkat a tabellán – és ez a tervünk! Azért is fontos lenne a győzelem, mert utolsó három őszi fordulóban két bajnokaspiránssal is összecsapunk. Nehéz lesz a vasárnapi meccs, de mindent bele fogunk adni. Tóth Márton és Horváth Márk továbbra is sérült – rájuk, vélhetően idén már nem is számíthatok. Szenczi Bence sérülése viszont javult. A szurkolóinkra is szükség lesz, hogy itthon tartsuk a három pontot!