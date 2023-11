Csapatunk kezdeményezte Myles Carter szerződésének felbontását. Myles nyáron érkezett a csapathoz, összesen nyolc alkalommal lépett pályára Egis Körmend mezben. Mylesnak sok sikert kívánunk pályafutásához és magánéletében egyaránt! – olvasható az Egis Körmend közösségi oldalán.

Ibrahima Sylla az Egis Körmend új centere! A vasi piros-feketék legújabb igazolása a coloradói Denver városában született 1995. augusztus 9-én. Egyetemi éveit a University of Northern Coloradoban kezdte, utolsó évében pedig a North Carolina A&T egyetemi csapatánál is játszott. Az egyetem befejeztével Ibrahima útja Litvániába vezetett, ahol a másodosztályban két szezont töltött el a BC Silute együttesénél, 7.6 pont és 5.5 lepattanós átlaggal.

A 2022-23-as szezonban Görögországba igazolt az Apollon Patras csapatához ahol meccsenként 6.8 pontot, illetve 3.8 lepattanót átlagolt. Ibrahima az idei szezont a török másodosztályú OGM Ormanspor csapatában kezdte, egyenesen onnan érkezik Körmendre. Ibrahima vasárnap érkezik Magyarországra és hétfőn áll edzésbe. Kocsis Tamásék abban bíznak, hogy segítségükre tud lenni az új légiós és egy új, pozitív impulzust fog adni a csapatnak a szezon hátralévő részére.

– Az elmúlt időszakban nem úgy teljesített a csapat, ahogy azt elvárják tőlünk, illetve mi saját magunktól is többet várunk – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Ezért a vezetőséggel egyetértésben úgy döntöttünk, hogy változásra van szükségünk. Próbáltuk ezt a döntést úgy meghozni, hogy gazdaságilag ne hozzuk még nehezebb helyzetbe a klubot, és a változtatás a csapat hasznára legyen. Ezért Myles Carter szerződésének felbontását kezdeményeztük, és belső posztra kerestünk egy atletikusabb, más stílusú játékost. Azt tudni kell, hogy ilyenkor a piac nagyon szűk, illetve a mi lehetőségeink sem korlátlanok. Mindezeket figyelembe véve esett a választásunk Ibrahima Syllarra, aki egy európai tapasztalattal rendelkező ambiciózus játékos, és bízunk benne, hogy támadásban és védekezésben is szintet tudunk lépni vele. Mylesnak köszönjük az eddigi munkáját, és további sok sikert kívánunk neki a pályafutásában.