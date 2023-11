A múlt hétvégi komáromi diadal után (16-35) ezúttal hazai környezetben, a Haladás Sportkomplexumban folytathatja bajnoki menetelését a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia gárdája. Vida Gergő lányainak eddig mindössze az Esztergom tudta megnehezíteni a dolgát még a legelső fordulóban, azóta viszont úthengerként halad előre a bajnokság a szombathelyi csapat, amely ha így folytatja, különösebb gond nélkül vált átszálló kártyát az NB I.-be. Pődör Rebekáék ugyan pontazonossággal állnak a tabella élén az Érddel, ám a tavaly még NB I.-es együttes már lejátszotta meccsét a 10. fordulóban, amelyet 35-30-ra nyert meg Kispesten.

A soron következő ellenfél, az előző idényben ötödik helyen végző Eszterházy három győzelmével, egy döntetlenjével és öt vereséggel jelenleg a tabella nyolcadik pozícióját foglalja el. Az egriek nincsenek jó formában, legutóbbi négy bajnokijukat rendre elveszítették. Múlt hétvégén az Esztergom bizonyult jobbnak náluk (28-35).

– A szezon eddigi meccseit megnyertük, ami nagyon pozitív és örömre ad okot – fogalmazott Kazai Anita az SZKKA közösségi oldalán. – Viszont ezekből a meccsekből is tanulnunk kell, hogy miben tudunk még fejlődni és mi az, amin még csiszolni kell. A saját játékunkat kell mindig egy kicsit magasabb szinte emelni, csökkenteni a hibák számát, hogy a jövőben tudjunk ebből profitálni. Most hazai pályán is ezt szeretnénk: magabiztos védelmet és kapusteljesítményt, valamint lendületes támadójátékot!