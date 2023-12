Felnőtt hobbi kategóriában a harmadik helyen holtverseny alakult ki Szabó Gábor és Szabó Tihamér között, viszont a rangsoroló negyedik verseny eredménye Szabó Gábornak (Spartacus HE.) jobb volt, így ő lett ezúttal a bronzérmes. Második helyezett egy erős hajrának köszönhetően a tavalyi bajnok Pajtli Tibor (Spartacus HE.) végzett 62 ponttal. A 2023. évben Vas megye legjobb sporthorgásza hobbi felnőtt kategóriában Töreki Zoltán (Répcelaki HE.) lett 75 ponttal. - Stabilan versenyeztem, az utolsó fordulnak úgy vágtam neki: minden mindegy, nagyon rossz eredmény már nem lehet. A gersekaráti és az abért tavi versenyeken végig esett az eső, ezak a legemlékezetesebbek -mondta lapunknak Töreki Zoltán, aki számára nem kérdés: jövőre újra megméretteti magát.

Versenyző kategóriában a megszokottnál is szorosabb volt a bajnokság. A versenysorozat bronzérmese Tordai Gábor (Elektromosok SHE.), ezüstérmese Kádi Szabolcs (Elektromosok SHE.) lett. A Vasi Vizeken Legjobb Sporthorgásza elnevezésű versenysorozat 2023. évi győztese versenyző kategóriában Hajba Gábor (Elektromosok SHE.) lett 64,5 ponttal, aki érdeklődésünkre úgy fogalmazott: - A megfelelő horgásztudás és technika mellett sok szerencse is kell a győzelemhez - az idén ebben jól álltam. Ültem kiemelt helyen is, ha nem, akkor pedig halasabbnak számító helyet húztam. Szerinte a horgászatban nehéz címvédőnek lenni, de mindenképpen megpróbálja.

Az ifik versenye egy izgalmas testvér párharcot hozott. A Bálint testvérek dolgát Hajós Áron (Körmendi Munkás HE.) nehezítette meg a leginkább, de minden igyekezete ellenére az összeszorgoskodott 52 pontjával ezúttal a harmadik helyre tudott befutni. Így, mint kiderült a Bálint fivérek végül egymás között döntötték el a bajnoki versenyfutást, melynek a végén a kicsi, ugyancsak egy kicsivel de legyűrte a nagyot. Bálint Zsolt (Körmendi Munkás HE.) 57 pontjával másodikként, öccse Bálint Dávid (Körmendi Munkás HE.) 58 ponttal elsőként végzett és nyerte el a győztesnek járó kupát. A fiúk elárulták: apukájuktól örökölték a horgászat iránti szeretetüket. Sokat tanultak az idei versenysorozatból, és már most eldöntötték: jövőre is indulnak.