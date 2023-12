A Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub elnökétől megtudtuk, hogy az utóbbi év fejlesztéseinek és nyugodtabb gazdasági környezetének hála, teljes szezont átölelő nyitvatartással áll a sportolók és a nagyközönség rendelkezésre a jégcsarnok.

– A téli szünet alatt a jégcsarnokot teljes egészében birtokba vette a nagyközönség, délelőtt és délután is nagy az érdeklődés – fogalmazott Göncz Szabolcs. – A délelőtti alkalmakat a kisgyermekes családok részesítik előnyben, délután aztán inkább a diákok és az idősebb korosztály koptatja a jeget. Öröm látni, hogy milyen sok baráti társaság, mennyi szülő és gyermek választja a sportot a televízió és egyéb elektronikai eszközök helyett – összegezte gondolatait a klub elnöke.

A téli szünetet követően a 2023/2024-es szezonban egészen húsvéthétfőig várják hétvégente a sportolni vágyókat. Pénteken pedig évbúcsúztató jégdiscot redeznek a Trend Optika Jégcsarnokban. Kapunyitás 18 órától, a program pedig 19-22 óráig tart. További információk a hétközi és hétvégi nyitvatartással kapcsolatban a Pingvinek közösségi oldalán olvashatók.

Szombathelyen és környékén nagy múltra tekint vissza a korcsolyázás szeretete és kultúrája. Azért, hogy a következő generációkban is megmaradjon ez, a legkisebbeket is meg kell nyerni a jeges sportoknak. Ezért fektet nagy energiát a klub az ovisok korcsolya oktatásába. És az iskolai korcsolyázás népszerűsítésébe.

– Azt is hallottam már, hogy a korcsolyázás veszélyes sport. Látva a sok száz embert együtt korcsolyázni mi nem ezt tapasztaljuk – folytatta Göncz Szabolcs. – Nosztalgikus élményekkel gondolunk vissza a kinti jégpályára, hisz mi magunk is ott tanultunk meg korcsolyázni. Nincs is annál jobb, mint egy fagyos téli napon a szabadban korcsolyázni, csak sajnos az utóbbi időben ilyen napokból van a legkevesebb, még decemberben is inkább a nagy esőzések és az meleg játszotta a főszerepet időjárásunkban. A fedett jégcsarnok nagy előnye, hogy a nincs kitéve az időjárás viszontagságainak, ezáltal megbízhatóan magas színvonalú körülményeket tudunk biztosítani a hozzánk betérőknek.

A jég mellett, jó zenékkel, fűtött előtérrel, öltözővel várják a látogatókat.

Minőség a jégen és minőség azon kívül is – ez a klubvezetés mottója. Idén nyitott meg Zöld Fazék Jégbár a csarnokban. Meleg és hideg ételekkel, italokkal segíti a nagyközönséget a csúszások közötti feltöltődésben.