Szombaton elrajtolt a 34. Afrikai Nemzetek Kupája, amelynek idén Elefántcsonpart ad otthont. A házigazda az A csoport első fordulójában Bissau-Guineával csapott össze, majd Seko Fofana 15 méteres bombájával, valamint Jean-Philippe Krasso akrobatikus góljával 2-0-ra nyert a nyitómeccsen. Ugyanebben a csoportban Nigéria nem bírt Egyenlítői Guineával és csak döntetlnt ért el ellene (1-1).

A B csoportban Ghána némi meglepetésre kikapott 2-1-re a Zöld-foki szigetektől és Egyiptom sem tudott győzelemmel kezdeni, mert csak 2-2-es döntetlenre futotta erejéből Mozambik nemzeti válogatottjával szemben.

A címvédő Szenegál sikerrel mutatkozott be a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáján: „Teranga oroszlánjai” 3-0-ra verték meg Gambiát hétfő délután. Pape Gueye már a negyedik percben a kapuba lőtt (1-0), megelőlegezvén, hogy Szenegál sorozatban az ötödik Afrika-kupáját is győzelemmel kezdi. A címvédő dolgát megkönnyítette, hogy az első félidő ráadásában Ebou Adamset kiállították a gambiai csapatból. A torna legalacsonyabban rangsorolt válogatottja (Gambia a 126. a világranglistán) az emberhátrány ellenére szépíthetett volna a második játékrész elején, de a helyzet kimaradt, és a szenegáli fölény további két gólt hozott – Lamine Camara az 52. percben a jobb alsóba lőtt (2-0), a 86.-ban pedig a bal felsőbe (3-0). A szenegáli csoportba sorolt korábbi tornagyőztes, Kamerun meccsén is villant a piros lap, amely az első félidő hajrájában került elő. A guineai Francois Kamano kapta, amiért rálépett Frank Magri sarkára. Akkor még vezettek a guineaiak Mohamed Bayo lövésével, a második félidő elején aztán Magri fejjel egyenlített. A kameruni csapatba egyelőre nem érkezett meg a Manchester United kapusa, André Onana – ő vasárnap még bajnokin védett –, Vincent Aboubakar sérülés miatt hiányzott.

A D csoportban is megkezdődött a pontvadászat. Algéria és Angola összecsapásán Juszef Belaili gyönyörűen indította Bagdad Bunedzsahot, a rutinos csatár hagyta egyet pattanni a labdát, majd egyből, lendületből a hálóba emelte. Hiába azonban a jó első félidő, Algéria nem tudta győzelemmel kezdeni a tornát: a második félidőre feljavuló angolaiak Mabululu büntetőjével egyenlítettek (1-1).

Kedden a Burkina Faso–Mauritánia, Tunézia–Namíbia, valamint a Mali–Dél-Afrika összecsapásokkal folytatódott az ANK. Szerdán Marokkó–Tanzánia és Kongói DK–Zambia találkozójával zárul a csoportmeccsek első fordulója.