A nagymizdói csapat az őszi 11 bajnoki mérkőzésen 17 pontot gyűjtött, így egy ponttal az éllovas Sárvári Kinizsi és kettővel a harmadik Balogunyom TK előtt a második helyen áll.

– A szezon előtt megerődösödött csapatunk számára a dobogót tűztük ki célul – mondta Tompa István, a TOPIDO Nagymizdó játékos-edzője. – A második hely megfelel a teljesítményünknek, pláne úgy, hogy szezon közben sorra jöttek a problémák. Sérülések, munkahelyi elfoglaltságok miatt sokszor foghíjasan álltunk ki – mindezek tükrében abszolút jó eredmény az őszi második hely. Ami a meccseket illeti, a rajton Répcelakon döntetlent játszottunk a Balogunyommal – ez azért is kiemelendő, mert nekünk nem fekszik a répcelaki pálya. Herenden nyerni pedig mindig nagy fegyvertény – nekünk ez sikerült. Sárváron viszont nagyon gyengén játszottunk, kikaptunk, ezen múlott az őszi elsőségünk. Hazai pályán pedig az Ajka elleni vereség volt fájó, de nagyon gyengén dobtunk, így nem is születhetett más eredmény. A bajnokság elején a fák kicsit elmaradtak a várttól, az ősz második felében viszont hazai pályán már jól ment a játék – jöttek is a csapatfák. Idegenben sok, amolyan billegő mérkőzésünk volt, amely eldőlhetett volna a javunkra is. Egyénileg játékos-edzőnket, Polgár Károlyt emelném ki, aki annak ellenére, hogy a csapat korelnöke, az egyik legstabilabb teljesítményt nyújtotta. De a többiekre sem lehet panasz, ugyan ritkán volt kiemelkedő eredmény, de mindenki hozta, amit tud. Úgy is fogalmazhatnék, hogy mi csapatként voltunk és vagyunk erősek, jó a csapategység a gárdán belül.

– Ami a felkészülést illeti, három kupán is részt vettünk – folytatta Tompa István. – Az elsőt mi rendeztük, de jártunk Pápán és Sárváron is. A Magyar Kupában viszont – éppen a sok hiányzó miatt – nem indultunk el. Hétvégén pedig a vármegyei egyéni bajnokságon állnak rajthoz játékosaink. Sajnos vannak sérültjeink, Rejtli Kornél térdét még novemberben megoperálták, rá még nem számíthatunk. Ami pedig a tavaszi célokat illeti, változatlanul a dobogó a célkitűzés, sok függ attól, mennyi hiányzónk lesz majd. Mindenképpen a dobogón szeretnénk végezni, ennél lejjebb nem akarjuk adni.