A hollandiai Heerenveen adott otthont a nagypályás gyorskorcsolyázók Európa-bajnokságának. A két fiú a Mass Start futamban állt rajthoz, amelyen ügyes korcsolyázással a 11. és a 14. helyet szerezték meg, ráadásul az egyik sprintszakaszon egymást segítve értékes plusz pontokat gyűjtöttek, amelyekkel oda tudtak érni a középmezőnybe. Bejczi Botond az 500 méteres futamban is érdekelt volt, ahol a 20. helyezést érte el.

– Az csak ott derült, hogy 500 méteren indulhatok, merthogy első helyen szerepeltem a tartaléklistán, ahogy 1500 méteren is – számolt be a hollandiai Eb-n történtekről Bejczi Botond. – Sajnos 1500-n nem kerültem be az indulók közé, 500-o viszont igen, ami azt isjelenti, hogy Európa 20 legjobb 500-asa között szerepelhettem. Voltaképpen nem sikerült rosszul az 500-as futam, de egy kicsivel lehetett volna akár jobb is. Az első 100 méter nagyon jól ment, utána a többi 400-on viszont akadtak hibák, deösszességében elégedett lehetek. Nem megszokott 10-12 ezer ember előtt korizni, kiválképp úgy, hogy holland párom volt, ami még inkább feltüzelte a közönséget. Nem sokkal a Mass Start előtt, csütörtökön derült ki, hogy társam, Bödei Bálint is indulhat, így másnap gyorsan kiutazott utánam Heerenveenbe, nem siette el a nemzetközi szövetség (ISU) az indulók végleges listájának kiadását. Nagyon kemény, taktikus futam volt, amelynek eredményével szintén elégedettek lehetünk, úgy vélem, kihoztuk az Eb-ből a lehető legtöbbet.

– Már önmagában az óriási siker, hogy sikerült Európa 20 legjobb korcsolyázója közé bekerülni – értékelt büszkén Kóti Gábor, a férfi nagypályás gyorskorcsolyázók vezetője. – Az olyan nagy nemzetek, mint Hollandia vagy Olaszország, elviszik a helyek jelentős részét, így nagyon kevés pozícióért küzd egy halom versenyző. Az, hogy két versenyzővel részt tudtunk venni és szereztünk egy 11. és 14 helyet, újabb bizonyíték arra, hogy milyen tehetséges versenyzőink vannak és milyen jó munkát végeznek hétről-hétre.

Forrás: MOKSZ

A Savaria Speedskating Team másik tehetsége, Mercs Abigél agyrázkódás, majd négy hét könnyű edzés és regeneráció után január 4-6. között a Salt Lake City-ben rendezett Világkupa-kvalifikációs versenyen állt rajthoz. Nagypályás gyorskorcsolyázónk az 5000 méteres országos csúcs mellett 1000, valamint 1500 méteren is egyéni csúcsot ért el.

– Egy hónappal ezelőtt az egyik edzésen elestem és beütöttem a fejem a palánkba, amit a nyakam és a fejem is megsínylett – ez áll az agyrázkódás hátterében – mesélte Mercs Abigél. – Folyamatos orvosi kontroll alatt tartottak, naponta ellenőrizték az állapotom. Ami a Világkupa-kvalifikációt illeti, nem vártam magamtól nagy eredményt, csak örültem, hogy végre ismét tudok korizni. Talán ennek köszönhető a felszabadultság, az új egyéni csúcsok, illetve az új országos rekord. Hozzáteszem, mióta itt vagyok nagyon sokat fejlődött a technikám, köszönhetően az itteni körülményeknek és edzéseknek

Az idei hat Világkupa-sorozatból négy forduló már lezajlott. Mercs Abigél – Bejczi Botondhoz és Bödei Bálinthoz hasonlóan – szintén ott lesz január utolsó hétvégéjén a Salt Lake Cityben rendezendő soron következő Világkupa-fordulóban, amelyben immár három szombathelyinek szurkolhatunk. SD