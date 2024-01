A 32 esztendős Móricz Zoltán 2011 óta játszik Répcelakon és ugyan eddig is a csapat meghatározó tekézője volt, de a magunk mögött hagyott 2023-as esztendő különösen remekül sikerült számára. Klubcsapatával, a Répcelaki SE-vel a 2022/2023-as bajnokságban bronzérmet szerzett, a varazsdi világbajnokságon a magyar válogatott tagjaként 5. helyen végzett – ő lett az együttes legeredményesebb játékosa. Egyéniben is remekelt Móricz: júniusban az országos bajnokság döntőjében összetettben ezüstérmes lett, télen a klasszikus, 120 vegyes gurításos számot megnyerte, míg összetettben ezüstérmet szerzett. Cseppet sem véletlen tehát, hogy Móriczot – eredményei, ütött fái alapján – választotta meg a Magyar Tekeszövetség 2023 legjobb férfi tekézőjének.

– Az eredmények alapján valahol sejtettem, hogy megkaphatom ezt a komoly elismerést – mondta Móricz Zoltán. – Sok kiváló tekéző van hazánkban – például Kakuk Levente, Zapletán Zsombor – így még jobban megbecsülöm ezt a címet – amit először nyertem meg. Karrierem egyik legjobb éve volt a tavalyi, nemzetközi és hazai szinten is jól ment a játék. A legemlékezetesebb a horvátországi Európa-bajnokságon az osztrákok elleni negyeddöntő volt, ahol sajnos kikaptunk 50 fával, de sikerült egyéni csúcsot felállítva 686 fát ütnöm. Korábban 670 fáig jutottam. Szívesen emlékszem vissza a téli, tiszakécskei egyéni országos bajnokságra is, sokan favoritnak tartottak a 120 vegyes gurításnál, örülök, hogy sikerült megnyernem ezt a versenyszámot, amely talán a legértékesebb a fináléban. Idén szeretnék még egy lapáttal rátenni a teljesítményemre, a Répcelakkal jó lenne a harmadik helyről egyet előbbre lépni. Erre ősszel meg is volt a lehetőségünk, remélem tavasszal sikerül még jobban szerepelnünk. Szeretnénk kijutni a nemzetközi porondra. Horváth Zoltán tavaly nyári távozása óta még inkább vezérszerep hárul rám klubomban, de jól kezelem a nyomást, nincs ezzel gond. Próbálok az elvárásoknak megfelelni. Aztán Szlovákiában rendezik a világbajnokságot, természetesen szeretnék bekerülni a válogatott utazó keretébe. Szóval van feladat bőven!