A szombathelyi aligátorok az elmúlt, azaz a 2022/23-as bajnokságot az 5. helyen zárták. A vasiak a 2023/24-es őszi szezonban aztán nagyot mentek, 12 bajnoki mérkőzésükből kilencet nyertek, egy döntetlent játszottak és háromszor kikaptak – így 28 ponttal vezetik a bajnokságot. A tavaly nyáron kinevezett, Péter Imre irányította együttes 158 gólt szerzett – ez a negyedik legtöbb a mezőnyben, ugyanakkor csak 111-gyet kapott, ami a legkevesebb. A sok fiatalt, 2005-ben és 2006-ban született játékost is felvonultató szombathelyiek 28 ponttal vezetik a bajnokságot a 26 egységgel a második helyen álló VIWA OSC és a szintén 26 pontos YBL PWC előtt.

– A szezon előtt az volt a célkitűzésünk, hogy ősszel a mezőny első felében végezzünk, ennél konkrétabb elvárás nem volt a csapat felé – mondta Péter Imre, az AVUS vezetőedzője. – Nagyon kellemes meglepetés volt a gárda remek szereplése és ha kicsit rutinosabbak vagyunk, a három vereségünk is elkerülhető lett volna. Márpedig ebben az esetben már tekintélyes előnnyel vezetnénk a bajnoki tabellát. Hazai pályán százszázalékosak vagyunk, idegenben viszont három olyan mecset buktunk el, amelyeket meg is nyerhettünk volna. A leggyengébben Hódmezővásárhelyen játszottunk, hiába vezettünk még a negyedik negyed közepén is, a végén – az előbb említett rutintalanságunk miatt – kikaptunk. Kiemelném a nyitányon a tavalyi bajnok Debrecen elleni sima győzelmet – a siker nagy lökést és önbizalmat adott a folytatásra. Egyénileg a kapus Antoni Barnabást dicsérném meg külön is, aki remekül védett, sok jó meccse volt. Mellette a már felnőttkorú ifjúsági játékosok is egyre hasznosabb tagjai a csapatnak. Sajnos rutinos, gólerős játékosunk, Csaba Márton játékára – munkahelyi elfoglaltsága miatt – csak ritkán számíthatok, úgyhogy annak is örülök ha bármikor jönni tud.

– Január 3-án az ifjúsági korú játékosokkal már elkezdtük a felkészülést, egy hét múlva pedig a többiek is csatlakoztak hozzánk – folytatta a vezetőedző. – Heti öt vízi és három szárazföldi edzésünk van, betegségek, sérülések szerencsére nem nehezítik a munkánkat. Edzőmérkőzéseket nem kötöttünk le, egymás közötti kétkapus meccsekkel hangolódunk a szezonra. Február első hétvégéjén már folytatódik a bajnokság, Debrecenbe utazunk. Ami a tavaszi célokat illeti, konkrét helyezésről nem beszélnék, a legfontosabb, hogy fiatal játékosaink még tovább fejlődjenek. Persze ha a nyitányon Debrecenben nyerünk, elléphetünk a többiektől, vereségénél viszont összesűrűsödik a mezőny. Azok a csapatok ellen, akiktől kikaptunk ősszel, vagy pontokat veszítettünk, tavasszal hazai pályán játszunk – ellenük feltétlenül győzni szeretnénk. De nem számolgatunk, hanem készülünk, edzünk!