A szabadkai születésű Bosnjak Predrag több mint tíz éve, 2011 februárjában igazolt Szerbiából Magyarországra. Első csapata a Nyíregyháza volt, majd Veszprémbe szerződött, a 2013/14-es szezont viszont már a Rohonci úton töltötte, alapembere volt a hatodik helyen végzett csapatnak, 2014. június 4-én Albánia (1-0) ellen a magyar válogatottban is bemutatkozott. Jó játékára más klubnál is felfigyeltek, a szezon végén az FTC szerződtette, majd a fővárosi klub télen a bajnokság végéig kölcsönadta Nyíregyházára. Ezt követően visszatért az Üllői útra, ahonnan 2015 júliusában a Haladás kivásárolta élő szerződéséből.

A bal oldali védő azóta is alapembere volt a zöld-fehéreknek, az NB I.-ben és az NB II.-ben is jó teljesítményt nyújtott. A 38 éves, szerb-magyar Bosnjak szerződése nyáron jár le - azonban tavasszal már nem játékosként, hanem Aleksandar Jovic egyik másodedzőjeként, a távozó Lengyel Patrik helyett segíti a csapat munkáját. Bosnjak tehát befejezte futballkarrierjét – ez veszteség a pályán, de minden bizonnyal nyereség lesz a pálya mellett. Bosnjak az NB I.-ben 149 bajnokin szerepelt és egy gólt szerzett, míg az NB II.-ben 193 bajnokin 6 gólig jutott, míg Szerbiában 28 első osztályú mérkőzésen két gólt jegyzett. Utolsó meccse a november 12-én a Vasas (3-3) ellen lejátszott szombathelyi bajnoki volt.

– Mielőtt 2011 nyarán Veszp­rémbe szerződtem, a bakonyiak akkori edzője, Vágó Attila mondta, igazoljak hozzájuk és utána segít nekem NB I.-es csapatot szerezni - mondta Bosnjak. - Így is történt. Ugyanis később, 2013 telén az akkor NB II.-es Veszprémmel az Illés Akadémia műfüves pályáján a Haladással játszottunk edzőmeccset. Kikaptunk ugyan, de a játékom elnyerte Artner Tamás, a Hali akkori edzőjének tetszését, hazafelé a buszon a vezetők szóltak, hogy a Hali szeretne leigazolni. Veszprémben jó kis gárda jött össze - csapattársam volt az akkor még szárnyait bontogató most már válogatott védő, Lang Ádám, valamint a csatár Novothny Soma is. Gyakorlatilag egy percig sem gondolkodtam, hiszen tudtam, hogy a Haladás egy patinás, nagy múltú klub – ráadásul az NB I.-ben szerepel. Az átigazolás végül télen még nem, de nyáron már összejött.

Bosjnak ha kell, edzésen megmutatja, mit hogy kell csinálni: de már másodedzőkéntF

Fotó: Unger Tamás

- A 2013/14-es szezonom remekül sikerült. Tudtam, hová jövök, a Haladást nem kellett bemutatni, tisztában voltam, hogy tradicionális klub, komoly múlttal. Az első évem jól sikerült, hatodik helyen végeztünk a bajnokságban, júniusban bemutatkoztam a válogatottban – és felfigyelt rám az FTC is: 2014 nyarán a fővárosiakhoz szerződtem. Európa-liga selejtezőkön, Magyar Kupa-meccseken, majd az első bajnokin is játszottam. Később aztán kölcsönadtak Nyíregyházára, majd a bajnokság végén megkeresett a Haladás - így visszatértem Szombathelyre. Voltak jó és kevésbé jó évek, de a legjobb meccseket, legjobb időszakokat a Haladásnak köszönhetem. A Haladás Sportkomplexumban az első bajnokin például 2-1-re vertük az FTC-t, majd utána legyőztük 1-0-ra a Videotont is – felejthetetlen meccsek voltak ezek! De még számtalan ilyen meccs volt. Aztán óriási élmény volt a válogatottság, egy játékosnak ez a csúcs a karrierjében, örülök, hogy nekem mindez megadatott. A legjobban a 2013/14-es és a 2015/16-os Haladásban szerettem futballozni - remek csapatunk volt.

– Ami a mostani döntésemet illeti, nem mondhatom, hogy hosszú gondolkodás előzte meg – folytatta a népszerű Pedro. – Már ősszel is megfordult a fejemben, hogy váltok, aztán amikor hazamentem a téli szünetre, kikapcsoltam mindent és sokat gondolkodtam – végül eldöntöttem, hogy befejezem pályafutásomat. Az Illés Akadémián már két éve egyéni képzéseket tartok és megvan a B-licencem is, szóval van tapasztalatom edzői téren. A családommal, a szüleimmel is megbeszéltem mindent, nélkülük nem akartam dönteni. Hogy miért határoztam így? Egyelőre jól ment a foci és nem akartam megvárni, amíg ez megváltozik és lefelé kilógok a csapatból. Sok játékos nem érzi, mikor kell visszavonulni. Én most megkaptam ezt a lehetőséget a klubtól, hogy a szakmai stáb tagja lehetek, amiért nagyon hálás vagyok. A játékosok a pályán is hallgattak rám, úgyhogy ez nem változott most, az edzéseken sem. Élvezem a munkát, megpróbálom átadni számukra a rám jellemző pozitív mentalitást, karaktert, zsiványságot és azt, hogy az utolsó pillanatig küzdeni kell és sosem szabad feladni. Otthon vagyok a modern futballban is és sok korábbi játékostársam dolgozik külföldön edzőként, másodedzőként, sportigazgatóként - velük tartom a kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy nagy előny lesz, hogy tudok a játékosok fejével gondolkodni.

– Ha nagyon nagy baj lenne tavasszal és sorra sérülnének meg a játékosok – csak akkor állnék be ismét – jelezte mosolyogva Bosnjak. – Egy karrier lezárult és egy másik elkezdődött, szóval lezártam magamban a dolgot. Köszönöm a Haladásnak és Szombathelynek, hogy befogadott engem és a családomat, köszönöm a szeretteimnek, hogy végig támogatottak a karrierem sorom, köszönöm a mindenkori vezetőknek, edzőknek, játékostársaknak. Köszönöm Homlok Zsolt elnök úrnak, hogy megkaptam ezt a megtisztelő feladatot, köszönök mindent a stáb tagjainak, a csapat mellett dolgozóknak, hogy segítették labdarúgó-pályafutásomat. Természetesen Aleksandar Jovic vezetőedzővel is megbeszéltünk mindent, örülök, hogy az elmúlt fél év tapasztalata alapján úgy látta, tudok segíteni a Haladásnak.

– Nem utolsósorban köszönök mindent a fantasztikus szurkolóinknak, akik jóban-rosszban kitartottak mellettünk. Nyárig szól a szerződésem, aztán kiderül, hogyan tovább. De bárhogy is alakul majd a folytatás, Szombathely mindig is a második otthonom lesz! – zárta szavait Bosnjak.