„A labdarúgás alapjait és szeretetét már kisgyermekkorától kezdve magába szívhatta, miután a családi hagyományokat követve állt be a kapuba. A német TSV 1860 München és az SpVgg Unterhaching korosztályos csapataiban, majd a Fulhamben pallérozódott, ezt követően Magyarországra hazatérve az Illés Akadémia játékosa lett. 2018 őszén igazolt a Király Sportegyesületbe, amelynek napjainkig növendéke és kiválósága volt” – mutatta be Király Mátyást a borsodi klub.

– Szeretnék továbbfejlődni, rengeteget edzeni, dolgozni azért, hogy még jobb lehessek. – nyilatkozta a kazincbarcikai honlapnak a 19 éves Király Mátyás. – A csapatba kerülésért is meg szeretnék küzdeni, ugyanakkor fontos tényező az is, hogy egy új helyen, új szakmai stábbal, új csapattársakkal, új impulzusokat kapok majd. Nyilván édesapám magasra tette a lécet kiskorom óta, úgy nőttem fel, hogy tőlem mindig a legtöbbet várták el, s eszerint élek a mindennapokban. Mi a családban a kezdetektől fogva helyén kezeljük ezt, én egy más egyéniség vagyok, nem szeretnénk, ha az ő személye, az általa elért eredmények pozitív vagy negatív irányba befolyásolnák a karrieremet. Fontosak számomra az iránymutatásai, szakmai és emberi szempontból egyaránt, de nekem is meg kell találnom az én utamat, helyemet és stílusomat a futballpályán. Ő ebben maximálisan partner, támogatott a mostani döntésemben. Túl vagyok két edzésen, nagyon jó benyomásaim vannak a csapattársakkal kapcsolatban, s bízom benne, hogy egy szép időszak kezdődik el most az életemben.