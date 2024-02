Fordulás után robbantott, 6-0-val tért vissza a pályára Falco (23. perc: 57-44). A folytatásban pedig állandósult a 10 pont fölötti hazai előny. Perl termelte a pontokat szorgalmasan. A KTE azért küzdött, hogy látótávolságban tartsa ellenfelét – tette mindezt érsékelt sikerrel (27. perc: 65-51). De nem adta fel, így nem lanyhulhatott a Falco figyelme. Tiby a hajrában esett triplájára dudaszós hármassal válaszolt a KTE. Maradt izgalom a negyedik negyedre, 30 perc alatt ugyanis nem dőlt el a meccs (72-60) – igaz, a 12 pontos előny azért nem nézett ki rosszul hazai szempontból. A Falco pedig rutinosan őrizte 10 pont feletti fórját. Sőt, Tiby és Perl extrájának köszönhetőn kezdett nyílni az olló (33. perc: 78-62). Frissebbnek, gyorsabbnak tűnt a Falco – a vendég szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni. Múltak a percek, és a szombathelyi gárda érezhetően felőrölte, bedarálta ellenfelét, már a 20 pontot karcolt az előnye (35. perc: 83-64). El is dőlt a mérkőzés sorsa. Innen már csak a különbség mértéke maradt kérdéses. Tiby büntetőivel aztán össze is jött az a 20 pont (87-67). A 100 pontot már nem érte el a Falco, de ez senkit nem zavart, ugyanis végül 19 pontos versét ellenfelére a második félidőben parádé teljesítményt nyújtó sárga-fekete bajnokcsapat.

Milos Konakov: – Először is szeretnék gratulálni a Verasztó családnak – hiszen Verasztó Peti apuka lett! Jól kezdtük a meccset, de az első negyed után volt egy kicsii megingás a játékunkban. Aztán a harmadik negyed elején ismét jól kaptuk el a rajtot, lendületbe jöttünk, és ezt a ritmust, ezt a játékot már végig is tudtuk vinni. Most jöhet egy kis megérdemelt pihenő – az elkövetkező napokban a válogatottra fókuszálunk, fontos időszak vár a nemzeti csapatra!

Ivkovics Sztojan: – Megérdemelten nyert a Falco. Őszinte leszek, a 15-20 pontos különbséget előre aláírtam volna, ez a realitás, ennyi van a csapatok között. Persze szerettünk volna nyerni, az első félidő viszonylag szorosan is alakult, de voltak olyan periódusai a meccsnek, amikor nem tudtunk felnőni a Falcóhoz – sok labdát adtunk el, ki nem kényszerített hibákat vétettünk. És sajnos az első negyedben Kucsera személyében elvesztettünk egy fontos játékost sérülés miatt, akinek megéreztük a hiányát.