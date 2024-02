Idén is a Vas Vármegyei Bajnoksággal indították a helyi súlyemelők a 2024-es versenyszezont. A Haladás VSE szakosztályának növendékei mellett a Körmendi Impulzus SE fiataljai is dobogóra álltak, hogy megmutassák, mit is tudnak. Összesen 32 versenyző vett részt az év első megmérettetésén.

A legfiatalabbak, azaz a kölyök, U11-es és U12-es korcsoportos fiúk és lányok egyaránt arany plakettel gazdagodtak. A lányoknál Kiss Boglárka Anna és Lakics Szófia, míg a fiúknál Bakos Barna Szabolcs, Jáger Milán, Lakics Áron, Hőbör Vörös Olivér, Kiss Martin, valamint Hittér Tibor is ügyesen emelt.

A női serdülők között 49 kg-ban Hegedüs Mia (30-41), míg 76 kg-ban (28-32) zárt az első helyen. A férfi serdülők között 67 kg-ban Rózsavölgyi Benedek (50-62), 73 kg-ban Németh Barnabás (34-40), míg +96 kg-ban Böndicz Imre (58-71) teljesített remekül.

Női ifjúsági kategóriában a 71 kg-ban induló Darabos Jázmin 46 kg-t szakítva és 57 kt-t lökve, 103 kg-os összteljesítménnyel állhatott fel a dobogó tetejére. A junior hölgyek között is akadt bőven kiváló teljesítmény: 45 kg-ban Tóth Léna (34-47), 55 kg-ban Darabos Sára (50-60), 59 kg-ban a Körmendi Impulzus SE tehetsége, Lukács Boglárka (43-60), illetve 76 kg-ban Molnár Kinga (60-90) bizonyult a legjobbnak, utóbbi volt a torna legjobb utánpótlás női versenyzője.

A férfiak junior korcsoportjában a 109 kg-ban induló Hegedüs Milán (95-130) 225 kg-t megmozgatva zárt az élen, ezzel ő lett a verseny legjobb utánpótlás férfi súlyemelője. A felnőttek között nagy volt a verseny a 89 kg-os kategóriában, mivel öten is indultak. Végül Fehér Ákos (122-142) nyert – ő lett a legjobb felnőtt férfi versenyző – megelőzve a második Pólya Mártont (110-138), a harmadik Nyíri Lászlót (95-115), a negyedik Jáger Tamást (85-110), valamint az ötödik Kiss István Csabát (85-100). 81 kg-ban a körmendi Pungor Péter (95-122) győzött Pusztai Szabolcs (88-120) előtt, míg 96 kg-ban Szemén Gábor (81-108) bizonyult jobbnak Bödei Károlynál (83-103). 73 kg-ban Tóth Tamás (70-100) maga mögé utasította Gyallai Tibort (65-77). 61 kg-ban Molnár Csaba (51-67), 109 kg-ban pedig Papp Géza (120-160) alkotott maradandót.