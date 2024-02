Jánvári Gábor három éven keresztül, 2015 februárjától 2018 januárjáig játszott a Szombathelyi Haladás akkor még NB I.-es együttesében. A bal oldali védő aztán Kisvárdán, Siófokon, legutóbb pedig 2023 nyaráig Nyíregyházán játszott. Majd távozott a piros-kékektől és azóta nem volt klubja. A most is csak 33 éves futballista 87-szer szerepelt az NB I.-ben, 134 alkalommal az NB II.-ben, egyszer az U21-es válogatottban is pályára lépett.

Nos, Jánvári profilt váltott: most a közösségi oldalán egyéni vállalkozóként, burkolóként hirdeti magát - Nyíregyháza és vonzáskörzetében dolgozik az egykori labdarúgó.

Jánvári tehát pozitív példa: a volt játékos bizonyítja, hogy a futball után is van (civil) élet.