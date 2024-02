A HVSE a nagy rivális Berettyóújfalu elleni magabiztos hazai győzelemmel kezdte a felsőházi rájátszást (4-1). A Nyíregyháza is jól rajtolt: Veszprémben nyert rangadót (2-1). A Nyíregyháza jó szezont fut – egyetlen bajnoki vereségét a Haladás is éppen Nyíregyházán szenvedte el, szeptemberben kapott ki 4-1-re (hazai pályán egy 6-3-as győzelemmel vágott vissza). A HVSE listavezetőként, a Nyíregyháza a tabella harmadik helyéről futott neki a meccsnek – rangadót vívtak a felek!

Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–Haladás VSE 4-4 (1-1). Nyíregyháza, NB I.-es futsal mérkőzés, vezette: Zimonyi, Deme, Mákos.

Nyíregyháza: Gagyi – Öreglaki, Gregory, Dávid, Rodrigues. Csere: Petró (kapus), Gyulai, Szabó L., Krajnyák, Kovács B., Lakatos, Kiss, Kovács Á., Haburcsák. Edző: Lovas Norbert.

HVSE: Alasztics – Hajmási, Dróth, Hadházi, Vas. Csere: Homlok (kapus), Győrfy, Kovács M., Luiggi, Henrique, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Gregory (10., 31., 31.), Szabó L. (33.), ill. Dróth (10.), Luiggi (19.), Vas (36., 37.).

Agresszív játékkal nyitott a házigazda, labdaszerzések után próbált kontrázni, okozott kellemetlen pillanatokat a Haladásnak – de a 2. perc végén már három csapathibánál járt. A vasi gárda talán többet birtokolta a labdát, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani. Aztán Rutai csente el a labdát a kapustól, majd durrantotta a kapufa tövére kissé kiszorított helyzetből. Egyenrangú csapatok csatáztak, erős volt a tempó. Mindkét fél inkább átlövésekkel próbálkozott. A házigazda szerzett vezetést: Gregory egy lekészített labdát lőtt a kapuba kilenc méterről (1-0). Ám igazán ki sem ünnepelhette magát a Nyíregyháza, mert Dróth szinte rögtön válaszolt: lefordult a védőjéről, és balról kilőtte a hosszú alsót (1-0). Rákapcsolt a Haladás, átvette az irányítást – rögtön vészkapusra váltott a házigazda. Alasztics nagyokat védett. Parázs csatát szakított meg a szünetet jelző sípszó.

Fordulás után nagy lendülettel tért vissza a pályára a Haladás, de kellemetlenellenfélnek bizonyult a Nyíregyháza. Ám egyre nőtt a szombathelyi főlény – a hazai kapus nem unatkozott. Luiggi törte fel a nyíregyházi reteszt, messziről bombázott a léc alá (1-2). A Haladás a 31. percben elérte az öt csapathibát – több fault is könnyű síppal lett befújva. A szabadrúgásból pedig Gregory egyenlített (2-2). Majd kisbüntetőhöz jutott a házigazda, amit kivédett Alsztics, a bíró szerint szabálytalanul – ezért megismételtette a rúgást. Az ismétlést Gregory már gólra váltott (3-2). Érdekes bíráskodás nehezítette a szombathelyi gárda dolgát... Közben a Nyíregyháza is eljutott öt csapathibáig – ám egy kontrából növelte az előnyét (4-2). Egy újabb kontra végén a kapufa segítette ki Alaszticsot. Szűk öt perccel a vége előtt bevetette a vészkapust a szombathelyi gárda. Vas közelről gyorsan szépített is (4-3). Majd Vas ki is egyenlített (4-4)! És nem elégedett meg az egy ponttal, folytatta a vészkapus játékot a Haladás. Szorult a házigazda – de már nem változott az eredmény. Igazságos a döntetlen.

A Haladásra jövő héten sűrű menetrend vár: hétfőn a Kecskeméten lép pályára (18.31), pénteken pedig a Veszprémet fogadja (18.30).