Csákánydoroszlói TE–Nagykanizsa Teke SE 0:8 (3352-3458). Zalaegerszeg, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Csákánydoroszló: Márton 563, Horváth R. 577, Vilics 545, Déri/Danyi 535, Sütő 568, Meixner 564. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Ezen a napon semmi nem jött össze a szintén hazai pályán játszó Nagykanizsa ellen a csákányi csapatnak. Összességében az eredmény nem rossz, de az egyéni párharcokból a zalaiak jöttek ki jobban, minden csapatpontot elvittek és a végére már a fakülönbség is jelentős lett a vendégek javára.

Ifjúsági: 4:0 (1005-908). Murai 469, Márton G. 537.

TOPIDO Nagymizdó SE–Herendi VTK 7:1 (3426-3358). Szombathely, VAOSZ-csarnok, férfi NB I.-es tekemérkőzés

TOPIDO Nagymizdó: Bagi I. 591, Bagi M. 538, Gergó R. 559, Hegedüs 569, Polgár 593, Nagy J. 576. Játékos-edző: Polgár Károly.

A kezdő sorban Bagi Imre régi önmagát nyújtva, magabiztosan hozta a pontot a jól játszó ellenfele ellen. A középső sorban már veszni látszott mindkét pont, de Gergó és Hegedűs is nagyot hajrázott és mindkét pontot megszerezte a vasi csapatnak. Továbbra is jó játékra volt szükség, ugyanis a befejező sor közel 40 fa hátránnyal lépett pályára. Ennek tudatában koncentrált játékot mutattak be a hazaiak, az eredmények nem is maradtak el, Polgár kiemelkedő, Nagy magabiztos játékkal hozta a csapatpontokat, így nagyarányú nagymizdói siker született.

Ifjúsági: 0:4 (870-1031). Sevecsek 433, Mayer 437.

Péti MTE–Balogunyom TK 2:6 (3222-3418). Pét, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Balogunyom: Horváth M. 578, Virág 548, Kuslics 593, Svajda Z./Horváth F. 564, Cserei 542, Józsa 593. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Horváth Márton magabiztosan győzte le ellenfelét. Virág Bencének kevésen múlott a pontszerzés: 1:1 és 52 fa a balogunyomiaknak. A középső sorban Kuslics Gergely nagyon szép játékkal szerezte meg a csapatpontot! Svajda Zoltánt jó kezdés után, sérülés miatt Horváth Flórián váltotta és együtt biztosan szerezték meg a csapatpontot. Ezzel valójában el is dőlt a mérkőzés. :1:3 és 161 fa. A befejező sorban Cserei Gábor hosszú sérülés után újra pályára lépett és az ellenfél legjobbja ellen az első két szettet megnyerte, de a végére elfogyott az erő. Józsa Gábor régi fénykorát idézve játszott és szerezte meg holtversenyben a csapat legjobb eredményét: 2:6 és 196 fa.A múlt héten betegséghullám vonult végig a csapaton - két felnőtt két ifjúsági játékos el sem tudott utazni-, ennek ellenére nagyon összeszedett játékkal sikerült ismét két pontot szerezni.

Ifjúsági: 1:3 (964-1022). Ferencz 458, Horváth F. 564.

Nyergesújfalu VSE–Szentgotthárdi VSE II. 7:1 (3387-3294). Dorog, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Szentgotthárd II.: László 549, Cserpnyák Á. 581, Németh L. 539, Karba 537, Cseh M. 527, Györke/Paár 561. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.

A hazai építésű dorogi pályán a vendéglátók mellé állt a szerencse. Az első sorban László 60 dobás után nem tudott pontot szerezni, míg Cserpnyák Árpád a szerencsés napot kifogó ellenfele ellen minimális vereséget szenvedett: 2:0 23 fa a nyergesieknek. A második sor is a hazaiaké volt. Németh László és Karba nem tudtak megbirkozni a nehéz pályával: 4:0 116 fa a hazaiaknak. Az utolsó sor felemásra sikeredett. Cseh Máté kikapott, míg Györke és Paár nyerni tudott – kozmetikázva ezzel a végeredményen. A mérkőzés eredménye nem tükrözi a két csapat közötti különbséget.

Ifjúsági: 0:4 (854-927). Végvári G. 497, Végvári K. 440.

Ajka Kristály SE–Sárvári Kinizsi 7:1 (3312-3121). Ajka, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Bejczi 515, Balázs 541, Boucsek 503, Rozmán 571, Farkas/Csirkovits 500, Gombos B./Szijj 491. Játékos-edző: Farkas Imre.

Ifjúsági: 0:4 (893-995). Banai 522, Németh M. 473.