SZAK-Sportiskola I.–Pénzügyőr SE I. 9:5. Szombathely, férfi NB I.-es asztalitenisz-mérkőzés, 8. forduló

Párosok: Poór B., Gergely-Agócs, Gelléri 3:2, Tóth G., Szarka Zs.-Hoffmann-Szosznyák 3:0 (2-0). Egyéni, 1. forduló: Tóth G.-Szosznyák 3:1, Szarka Zs.–Gelléri 3:2, Gergely-Hoffmann 1:3, Poór B.-Agócs 2:3 (4-2). 2. forduló: Tóth G.-Gelléri 2:3, Szarka Zs.-Hoffmann 0:3, Gergely-Agócs 3:1, Poór B.-Szosznyák 3:0 (6-4). 3. forduló: Tóth G.-Hoffmann 3:1, Szarka Zs.-Agócs 0:3, Gergely-Szosznyák 3:0, Poór B.-Gelléri 3:2 (9-5).

Álomszerűen kezdték a mérkőzést a hazaiak. A két páros után az első két egyénit is megnyerték: máris 4-0-t mutatott az eredményjelző. Nehezen gondolhatta bárki is, hogy ezek után még alaposan meg kell küzdeniük a vasiaknak a győzelemért. Márpedig nem sokkal később egyenlítettek a fővárosiak. (4-4). Ettől kezdve minden egyes pontért duplán meg kellett dolgozniuk a szombathelyieknek, de ismét át tudták venni a vezetést. Rendkívül fontos pillanatban Tóth Gábor legyőzte a vendégek legjobbját, Hoffmann Tamást, így már nem volt veszélyben a hazaiak sikere (9:5). Győzött: Tóth G. 2, Gergely 2, Poór B. 2, Szarka Zs. 1, Tóth G.-Szarka Zs., Gergely-Poór B. illetve Hoffmann 2, Agócs 2, Gelléri 1.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I.–SZAK I.-Sportiskola 6:8. Celldömölk, férfi NB I.-es asztalitenisz-mérkőzés, 9. forduló.

Párosok: Kalmár, Nyíró-Tóth G, Szarka Zs. 2:3, Iván B.-Baranyai-Gergely, Poór 3:2 (1-1). Egyéni, 1. forduló: Baranyai-Tóth G. 0:3, Nyírő-Szarka Zs. 1:3, Gőgös-Gergely 1:3, Iván B.-Poór B. 1:3 (1-5). 2. forduló: Baranyai-Szarka Zs. 0:3, Nyírő-Gergely 1:3, Gőgös-Poór B. 3:2, Iván B.-Tóth G. 3:2 (3-7). 3. forduló: Baranyai-Gergely 3:2, Nyírő-Poór B. 3:1, Gőgös-Tóth G. 0:3, Iván B.-Szarka G. 1:3 (6-8).

A vasi rangadón a párosok után 1-1-re állt a mérkőzés. Az első fordulóban valamennyi meccset a szombathelyiek nyerték, így a kör után 5-1-re a vendégek vezettek. A második egyéni kör első két meccsén a győzelmet Szarka Zsolt és Gergely Márk révén a vendégek gyűjtötték be (1-7). Aztán zsinórban három mérkőzést –valamennyit döntő szettben – a celliek húztak be (4-7). Majd Nyírő is megnyerte a meccsét (5-7), viszont ezt követően a vendégek legjobbja, Tóth Gábor 3:0-ra legyőzte Gőgöst, így 8-5-re a vendégek mentek, ezzel eldőlt a találkozó. Szoros, jó mérkőzésen a SZAK az összecsapás elején állva hagyta ellenfelét, ennek köszönhetően megnyerte a vasi rangadót. Győzött: Iván B. 2, Gőgös 1, Nyírő 1, Baranyai 1, Baranyai-Iván B., illetve Szarka Zs. 2, Tóth G. 2, Gergely 2, Poór B. 1, Tóth G.-Szarka Zs.