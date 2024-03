Pedig egykor szebb napokat is megélt a Rábahídvég KSK - bajnokot is nyert a II. osztály szombathelyi csoportjában, és két szezont (2000/2001, 2001/2002) a megyei I. osztályban is szerepelt. Bizony volt idő, amikor az ellenfelek nem győzni jártak Rábahídvégre. De aztán a csapat egyre lejjebb csúszott, az elmúlt években már a III. osztályban futballozott. Sőt, a tavalyi szezont ki is hagyta. Az idei, 2023/2024-es kiírásra ismét nevezett a klub, de csak az őszi szezont tudta teljesíteni, a tavaszit már nem vállalta - hivatalosan a "kizárva" titulus szerepel a csapat neve mellett a tabellán.

futball: még Gyöngyösfaluban is pályára lépett a Rábahídvég

Fotó: Unger Tamás

Létszámgondok, generációs problémék az amatőr futballban?

-Igen, egykor szebb időket éltünk - sóhajtott nagyot Horváth Ernő, a Rábahídvég KSK elnöke, mindenese - Összesen harminchat esztendeje vezetem a klubot, sajnálom, hogy az utóbbi években idáig jutottunk - ma már nagyon távolinak tűnnek a sikeres, emlékezetes évek. Voltak remek csapataink, megfordultak itt egészen kiváló futballisták. Néhány éve szinte a semmiből újrakezdtünk, felépítettünk, összehoztunk egy ígéretes ifjúsági csapatot - mára azonban azok a gyerekek is elkoptak a klub mellől, pedig abban a generációban nagyon bíztam. Az első és legnagyobb problémánk a létszámiány. Lenne ugyan gyerek, fiatal Rábahídvégen, de ők inkább Szarvaskendre vagy Vasvárra járnak futballozni. Továbbá egyre magasabb követelményeknek kell megfelelnünk, egyre több az adminisztrációs munka még ilyen amatőr szinten is - amivel az ember még meg is birkózik, ha látja a munka értelmét. De azt látom, hogy a mai fiatalok nem olyan elkötelezettek a futball mellett, mint a régebbi generáció. Sajnálom azt is, hogy a falu vezetése nem igazán érzi magáénak klubot - pedig manapság, a TAO-pályázatok időszakában csodákat lehet tenni a sportlétesítményekkel. Sajnos a miénkre is ráférne már a felújítás. Minden más, például a sporteszközök, a felszerelések rendben vannak. A télen volt egy megbeszélés, a társaság úgy látta, hogy nincs értelme tovább szenvedni - már az ősszel is kétszer létszámhiányosan álltunk ki. Most szüneteltetjük a szereplésünket, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ha kell a tapasztalatom, segítségem, természetesen még így 70 évesen is szívesen segítek - mert nekem már szívügyem marad a rábahídvégi futball!