A két csapat először szerdán a Magyar Kupában, a négy közé jutásértA n csap össze, majd szombaton bajnokin – szintén Üllőn – ismét megmérkőzik egymással. Ami a kupát illeti, az Astra az előző körben Szekszárdon nyert 1-0-ra, míg a Haladás Viktória 4-2-re győzött Budaörsön. A bajnokságban hasonlóan teljesít a két gárda, a Haladás Viktória 16 ponttal az 5., az Astra 15 ponttal a 7. helyen áll. A vasiak a tavaszi rajton odahaza 0-0-ra végeztek a Budaörssel, az Astra 1-0-ra nyert Székesfehérváron.

– Sajnáljuk, hogy az első bajnokit nem sikerült megnyerni, hiszen így győzelemmel tudtunk volna hangolni a kupameccsre – jelezte Markó Edina, a Haladás Viktória vezetőedzője. – A játékunk rendben volt, minden működött, csak éppen a gól hiányzott – valamint a pontrúgások hatékonyságán is van mit javítanunk. Persze az első meccs minden csapat számára nehéz, a játékosok hajlamosak túlizgulni a nyitányt. Ami a kupát illeti, kellemetlen sítlusú ellenfél az Astra, régóta a mostani játékrendszerben futballozik, nagyon jól védekezik és erős a pontrúgásokban is – kemény feladat ellenük játszani.Mivel esetleges hosszabbításnál egyből büntetők következnek, így a tizenegyeseket is gyakoroltuk a héten. De szeretnénk már a rendes játékidőben kivívni a továbbjutást. Lesznek hiányzóink, Novák Luca, Kiss-Lantos Hanna sérült, Németh Adél pedig iskolai elfoglaltsága miatt nem játszhat.

További párosítás: Budapest Honvéd–ETO FC Győr, FTC–DVTK, MTK–Kész-St. Mihály-Szeged.