Egyetlen nyitott kérdés maradt hátra a VI. bajnokságból, hogy a Hubi másodszor vagy a Fekete Ló zsinórban ötödik döntőbeli szereplése után előszőr emeli magasba a bajnoknak járó trófeát. Előbbi csapat, amely a Gerencsér István, Bödő Dominik és Bödő Tamás trióval kezdett, az első kör után 2-1-re, majd féltávnál 4-2-re vezetett az egymás elleni meccsekben a Varga Gábor, Musits Dezső, Horváth Csaba összetételben kezdő ellenféllel szemben, de Horváth 246 fával zárta a 2. kört, így az összfában 1066-1031 a Fekete Ló vezetett és az ezárt járó 2 pont miatt 4-4 volt az állás. 3. kör előtt mindkét csapat cserélt, Bödő Dominik helyett Joó Bernadett, míg Varga helyett Szollár János állt be. Sor fintora, hogy ebben a körben a Ló hozott 2 egyéni győzelmet, de a Hubi 7 fát lefaragott a hátrányából. Utolsó kör eddig nem látott izgalmakat hozott. Gerencsér a 4. egyéni győzelmét is elérte és az egy pont még 26 fát vert ellenfelére, ami azt jelentette, hogy bár az eredmény 6-6, de már csak 2 fával vezet előttük az ellenfél (1699-1697). Ezután, ami következett, valószínű senki sem számított a jelenlévők közül, Joó Bernadett behúzta a mérkőzését, mindezt úgy, hogy 27 fát vert az ellenfelére, így az utolsó sorozat előtt már a 9-5-re a Hubi csapata vezetett, mivel már az összfa is náluk volt (1841-1816). Horváth úgy lépett pályára a régi barátja, Bödő ellen, hogy nem volt elég győznie, még az összfát is a maguk javára kellett fordítani. Ez egy 200-as körnek köszönhetően sikerült is, így hiába nyerte a Hubi 7-5-re az egyéni meccseket, a több dobott összfának köszönhetően (2016-1986) a Fekete Ló 7-7-re mentette az összecsapást. Következett a hirtelen halál. Egy sorozat, aki nyer ő a bajnok. A Fekete Ló Horváthban bízott a legjobban, míg a Hubi Gerencsér mellett tette le a voksát. Az izgalom és a nyomás mindkét játékoson meglátszott. Horváth nagyon jó kezdett és ez a lendület végig kitartott, így története során először a Fekete Ló nyakába került az aranyérem. A döntő után került sor az eredményhirdetésre és a különdíjak kiosztásának.

Döntő végeredménye:

Hubi - Fekete Ló 7-8

Egyéni meccsek: 7-5

Összfa: 1986-2016 (2 pont)

Szétdobás: 168-200 (1 pont)

1. kör

Gerencsér - Varga 202-183

Bödő D. - Musits 153-179

Bödő T. - Horváth 190-169

2. kör

Gerencsér - Varga 167-143

Bödő D. - Musits 162-146

Bödő T. - Horváth 157-246

3. kör

Gerencsér - Szollár 183-133

Joó - Musits 131-167

Bödő - Horváth 165-172

4. kör

Gerencsér - Szollár 187-161

Joó - Musits 144-117

Bödő - Horváth 145-200

Szétdobás

Gerencsér - Horváth 168-200





Bajnokság végeredménye:

1. Fekete Ló (Horváth Csaba, Musits Dezső, Pungor Milán, Szollár János, Varga Gábor)

2. Hubi

3. Trinity

4. The Bowling Stones

5. Ujjatlanok

6. All Starts

7. La Familia

Legjobb női dobók:

1. Mátyás-Kádár Regina (Trinity 146,3)

2. Joó Bernadett (Hubi 143,83)

3. Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér (All Star 129,04)

Legjobb férfi dobók:

1. Bohus Attila (The Bowling Stones 183,61)

2. Szomi Ferenc (The Bowling Stones 177,16)

3. Gerencsér István (Hubi 174,63)