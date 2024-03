Tét nélküli meccsen lépett pályára a két élcsapat, ugyanis az eredménytől függetlenül a Falco már megnyerte az alapszakaszt, míg az Alba mindenképpen másodikként zárt. A Falco idén már kétszer is alaposan elverte az Albát - ebből a szempontból talán fontosabb volt az összecsapás a visszavágásra hajtó fehérvári gárdának.

Arconic-Alba Fehérvár - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 93-80 (29-22, 20-15, 26-22, 18-21, 18-21).

Szeékesfehérvár, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Győrffy, Nyilas, Lengyel.

Alba: Chambers 21/9, Balogh M. 2, Barnett 7/3, Roberts 12/3, Dickey 10. Csere: Philmore 12/3, Vojvoda 23/9, Kass -, Takács M. 6/6. Edző: Alejandro Zubillaga.

Falco: Pot 10, Tanoh Dez 4, Benke 7/3, Tiby 20, Keller 7. Csere: Perl 12/6, Pongó 16/6, Barac 4, Kovács B. -, Jordano -, Verasztó -. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 18-9. 8. perc: 22-20. 12. perc: 31-27. 15. perc: 39-29. 18. perc: 45-33. 20. perc: 49-37. 23. perc: 59-39. 26. perc: 61-47. 30. perc: 75-59. 34. perc: 83-64. 37. perc: 89-71.

Rohanós játékkal, kihagyott dobásokkal kezdtek a felek -a 2. perc elején Tanoh Dez törte meg a gólcsendet egy közelivel. Majd váltott pontokkal, váltott vezetéssel folytatódott a meccs. Aztán a főként Chambers által vezérelt Alba rákapcsolt, négy perc alatt négy triplát is dobott, és meglépett (4. perc: 18-9) - időt is kért Konakov nester. Koncentráltabb játékkal, főleg stabilabb védekezéssel tért vissza a pályára a szombathelyi gárda - és kezdte faragni a hátrányát (8. perc: 22-20.) Tiby nagyon élt a palánk alatt. Az Alba is időt kért. Korán harcos, hajtós csata kerekedett a meccsből - az Alba rengeteget dobott rá távolról. Végül a roppant motiváltnak tűnő, kevés embert forgató házigazda 7 ponttal megnyerte az első negyedet.

A második negyed elején Pongó megszerezte az első szombathelyi hármast - a nyolcadik rádobás ért célba. Próbált tapadni ellenfelére a Falco (12. perc: 31-27). Ettől függetlenül a fehérvári gárda diktálta a tempót - és 10 pont körül tartott az előnyét (15. perc: 39-29). Sokkal jobban dobott a házigazda, és gyorsabban ment át támadásba. Erős volt a tempó, a játékvezetőknek is sokszor kellett "megbeszélést" tartaniuk, hogy mit is ítéljenek - elég kaotikus viszonyokat teremtve így a pályán... A mérkőzés ezen szakaszában szerényebben csorogtak a pontok, sok volt a párharc. Az Alba viszont a félidő hajráját ismét megnyomta, állva hagyta a kényelmesen játszó, például sok labdát eladó Falcót (18. perc: 45.33). De aztán a Falco is felvette a kesztyűt, és Perl valamint Tiby pontjaival annyit elért, hogy látótávolságban tartsa ellenfelét - a nagyszünetben 12 pont volt a felek között (20. perc: 49-37).

"Természetesen" Alba-tripla vezette el a második félidőt - nem változott a játék képe, maradt az irányítás a hazaiaknál. Olyannyira, hogy elérte a 20 pontot a különbség (23. perc: 59-39). Innen viszont csinált ey 6-0-s rohamot a Falco (59-45). Sőt, Perl közben megszerezte a második vasi triplát - a 19. rádobásból... Nehezítette a szombathelyiek helyzetét, hogy rengeteg faultot fújtak rájuk, sok büntetőt dobhatott az Alba. Így a két csapat között nem igazán csökkent a távolság - pedig Pongó nagyon belelendült. Érezhető volt, hogy az Alba presztízskérdést csinál meccsből, mert rövid időn belül Robertson és a kispad is technikai faultot harcolt ki magának. És a kiválóan dobó, nagyon pörgő Alba csak összehozott magának egy biztos előnyt a harmadik etap végére (30. perc: 75-59) - 16 pontról, látva a mérkőzés menetét, nehéz volt elképzeni, hogy izgalmassá teszi a hajrát a Falco.

És a forgatókönyv nem változott: amint közelebb férkőzött ellenfeléhez a Falco, rögtön jött válaszként egy-két demoralizáló, lehetetlen helyzetből célba érő dobás. Ennek megfelelően ismét a 20 pontot fölé közelítette a különbség (34. perc: 83-64). Nagyon akart az Alba, 83-69-es eredménynél időt kért. Mindent elkövetett, hogy kiüsse ellenfelét -ami érthető is volt, hiszen az elmúlt években, időszakban kapott néhány kellemetlen pofont a Falcótól... A Falco azonban azt azért nem engedte meg ellenfelének, hogy kiüsse, a hajrában faragott a hátrányából - végül "csak" 13 ponttal nyert az Alba.

Mivel novemberben a Falco hazai pályán 108-75-re verte legfőbb üldözőjét, így egymás ellen jobb a szombathelyi csapat mérlege - már ha lett volna ennek jelentősége. Ha lett volna különösebb tétje a meccsnek. A Falco fél szemmel vélhetően már a közelgő Magyar Kupára koncentrált - az Albának ilyen problémája nincs, ugyanis éppen a Falco verte ki a kupából. Tegyük hozzá, hogy a szombathelyi szakmai stáb nem játszatta túl a kulcsembereket, Perl 22, Pongó 22, míg Tiby 33 percet töltött a pályán. A másik oldalon Dickey 24, Vojvoda 29 percet játszott, továbbá Philmore (31), Barnett (35) és Chambers (35) is 30 perc fölé került - ez a statisztika majd az erőltetett menetet megkövetelő rájátszásnál lesz érdekes. Az viszont a Falco szempontjából figyelmeztető, hogy 26 távoli rádobásból csak 5 tripla született, továbbá eladott 18 labdát.