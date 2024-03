A szombathelyi születésű és a Szombathelyi Tanárképző SE-ben nevelkedő Sipos Adrián pályafutása eddigi egyik legnagyobb sikerének számít, hogy a felnőtt férfi kézilabda-válogatott tagjaként kivívta az indulási jogot az idei párizsi olimpián. A tatabányai kvalifikációs tornán a Tunézia ellen megnyert meccsen (33-24) csereként állt be és egy gólt szerzett, a norvégok elleni vereségkor (25-29) kezdett és ugyancsak lőtt egy gólt, míg a portugálok elleni találkozón (30-27) ismét csereként számított rá Chema Rodríguez szövetségi kapitány, gólt ezen a találkozón nem jegyzett.

A szombathelyi Sipos Adrián is ott lesz az olimpián

– Nagyon büszke vagyok a csapatra és erre a teljesítményre, mert ez elég nagy dolog számunkra – kezdte Sipos Adrián, a magyar kézilabda-válogatott, valamint a német Bundesligában szereplő MT Melsungen beállósa. – Le a kalappal a srácok előtt, most mindenkinél nagy a boldogság, hiszen valóra váltottuk egyik legnagyobb álmunkat. Fantasztikus érzés volt hazai közönség előtt játszani, azt talán nem kell külön ecsetelni mekkora plusz energiát ad ilyenkor a szurkolótábor. Azt többektől hallottam azóta, hogy micsoda fantasztikus légköre volt az utolsó olimpiai selejtezős meccsünknek, elképesztő lehetett azt átélni és valóban, nekem ez most először adatott meg és egyértelműen ott szerepel nálam a TOP-sikerek között.

Az olimpia férfi kézilabdatornájának résztvevői: Franciaország (rendező), Dánia (világbajnok), Egyiptom (Afrika-bajnok), Argentína (a Pán-Amerikai Játékok győztese), Japán (ázsiai selejtező győztese), Svédország (Eb-bronzérmes, az Európa-bajnok jogán), Spanyolország, Szlovénia, Németország, Horvátország, Norvégia, Magyarország. A magyar férfi kézilabda-válogatott biztosan nem játszik Németországgal a nyári, párizsi olimpia csoportkörében, mert azonos sorsolási kalapban szerepel vele.

– Őszintén szólva nem tudom lehet-e olyanról beszélni a mi szempontunkból, hogy kedvező, vagy kevésbé kedvező sorsolás – folytatta Sipos Adrián. – Sok európai kézilabda-válogatott szerepel az ötkarikás játékokon, a házigazda Franciaország több más ország mellett szintén az elithez tartozik. Ahogy néztük, nem igazán számolhatunk gyenge csapattal az olimpián, talán Japán és Argentina nem tartozik a TOP-csapatok közé, de rajtuk kívül mindenki nagyon komoly erőt képvisel. Biztos, hogy nem lesz könnyű ellenfelünk, hiszen, ha visszatekintünk az elmúlt Európa-és világbajnokságokra, megállapíthatjuk, hogy már nem igzán akadnak könnyű ellenfelek, kezd egyre kiegyenlítettebbé válni a kézilabda. A francia, dán, svéd trió talán egy lépéssel előrébb jár a többieknél, de velük is fel lehet venni a versenyt. Nekünk most az a legfontosabb, hogy ott lehetünk az olimpián, az esélyekről pedig majd a sorsolás után lesz érdemes beszélni.

Kétségtelen tény az, hogy 12 év után ismét kiharcolni az olimpiai indulást egy újabb lépcsőfoknak és mérföldkőnek számít a magyar férfi kézilabda-válogatott történetében. Az olimpiai kvalifikációs tornát követően többen is megfogalmazták, hogy voltak ugyan kiemelkedő egyéni teljesítmények, de mindenki egymásért küzdött a pályán. Egyes szakemberek szerint az utóbbi időben megnőtt a kereslet külföldön a magyar játékosok iránt, mivel mindenki azt a győztes gént és mentalitást keresi, ami bennük megvan.

– Ez nemcsak egy csapat, hanem egy család is – hangsúlyozta Sipos Adrián. – Tényleg nagyon közel állunk egymáshoz és ez talán a pályán mutatkozik meg leginkább, amikor a küzdésről van szó, amikor az ember minden fájdalmát, gondját, baját félrerakja és küzd a csapatért, a stábért, azért, aki nincs a pályán. Itt mindenki harcos, a gárda akaratereje óriási. A másik az, hogy egy folyamatosan fejlődő együttesről beszélhetünk. Igaz, a hazai rendezésű Eb nem úgy sikerült, ahogyan mi azt szerettük volna, de az a szereplésünk nagyon sok sebből vérzett. De ha az egyitomi vb-t nézzük, vagy az azt követő nagy tornákat, kijelenthető, hogy mindig sikerült egyet előrelépni. Ez a legutóbbi Eb-n is megmutatkozott. A mostani keretünk rutinos játékosok és tehetséges fiatalok remek elegyéből adódik össze.

Hozzá kell tenni, az sem véletlen, hogy az ifjak közül egyre többen játszanak külföldön, ami plusz energiát és motivációt jelent a csapatnak. Az idősek meg akarják mutatni, lehet még rájuk számítani, a fiatalok pedig azt akarják bizonyítani, hogy lehet már rájuk számítani, ez egy tökéletes kombó. Sokra hivatott ez a válogatott, amely hisz önmagában és a sikerben. Ebben kulcsszerepe van Chemának, aki belénk plántálta ezt a hitet, ez az egyik legfőbb mozgatórugója a mi teljesítményünknek. Örülök, hogy hosszabb távra kapott lehetőséget, hiszen nem lehet minden évben újrakezdeni az építkezést új edzővel, új csapattal. Egy válogatott felépítése mindig időigényesebb egy klubcsapattal szemben. Az az ideális, ha minél tovább együtt lehet egy erős gerinc, amelyhez csatlakoznak új kézilabdázók és próbálják hozni azt a pluszt, amit elvárnak tőlük.

Sipos Adrián tavaly nyáron a Bajnokok Ligája-résztvevő Veszprémet elhagyva a német Bundesliga felé vette az irányt. Abba a Melsungenbe igazolt, amely évek óta vár a nagy kiugrásra, és úgy tűnik, a magyar beállós segítségével az idén képes lehet a topcsapatok között zárni. Az eddig lejátszott 25 bajnoki meccsét követően Sipos együttese ötödik a tabellán, ami nemzetközi kupaindulást jelentő pozíció.

– Ki merem jelenteni, hogy a német a világ legjobb és legerősebb bajnoksága – szögezte le Sipos Adrián. – Már most sokkal több ponttal rendelkezünk, mint tavaly ilyenkor, de még így sem lehet azt mondani, hogy szilárd helyünk van a TOP 5-ben. Nagyon jól érzem itt magam, jó váltás volt ez a részemről, remek kis csapattá alakult a Meslungen. Vannak ugyan hullámvölgyeink, de ezek nélkül szerintem lehetetlen végigvinni a német bajnokságot, amelyben rendkívül sok erős csapat szerepel. Célkitűzéseinknek megfelelően haladunk előre, a Német Kupában ott vagyunk a finalfourban, illetve Európa Kupát érő pozícióban állomásozunk, ez is volt a fő cél, mivel a BL-t jelentő első két helyre odaérni már gyakorlatilag lehetetlenség. Picivel több szerencsével talán éremért is játszhattunk volna ebben a szezonban, de épp elég nagy kihívást jelent a nemzetközi kupaindulást érő pozíciónak a megtartása is.

A férfi kézilabdatorna sorsolási kalapjai:

Dánia, Spanyolország, Horvátország, Norvégia, Magyarország, Németország, Szlovénia, Franciaország, Svédország, Egyiptom, Argentína, Japán.

A csoportok első négy-négy helyezettje jut tovább. A sorsolásra április 16-án kerül sor Párizsban.