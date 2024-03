Északi csoport

Répcelaki SE–Schott Lukácsháza SE 1-8 (0-6). Répcelak, vezette: Gaál Á.

Répcelak: Németh M. (Antoni) – Horváth Z. (Németh N.), Gallen, Dulicz, Krétai, Pinezits, Baán, Csontár, Malomsoki, Németh D., Németh G. (Kiss G.).

Lukácsháza: Bán (Pereznyák) – Ágoston, Lipics, Markó, Mester, Gombás (Osztrosits), Dan, Kovács Á. (Németh Cs.), Toldi, Krancz (Rozmán), Döbör (Varga M.).

Gólszerzők: Krétai, ill. Dan (3), Mester (3), Gombás, Krancz.

Kiállítva: Lipics (84., Lukácsháza).

Kőszegi Lóránt FC–Boba SE 2-3 (1-2). Kőszeg, v.: Andrejek Sz.

Kőszeg: Berber – Kiss B. (Mézer), Lintner, Szolyák, Marti (Kovács T.), Kovács Zs., Réti, Varga D. (Kovács Sz.), Takács, Őri, Rácz.

Boba: Fábián – Horváth B., Kovács M., Fodor, Géczi, Szabó J., Gorácz, Kecskés, Dákai, Prépost, Nagy R.

Gólszerzők: Rácz, Szolyák, ill. Géczi (2), Prépost.

Kiállítva: Kecskés (39., Boba).

A nagy mennyiségű eső-jégeső áztatta pályán a vendég kezdett jobban. Negyedóra alatt két szögletből sikerült kétgólos előnyre szert tennie. Még az első játékrészben egy szép támadásvezetést követően egy jól eltalált átlövéssel szépíteni a Kőszeg. Az első felvonás végén a Boba kénytelen volt tíz játékossal folytatni a mérkőzést egy kiállítást követően. A második félidőben a hazaiak mindent egy lapra feltéve támadtak, odaszögezték ellenfelüket a kapuja elé, de a gól csak nem akart jönni. Sőt, egy ellentámadás után szabadrúgáshoz jutottak a vendégek, melyet értékesítettek, így még nehezebb lett a dolguk a kőszegieknek. Az utolsó tíz perc elején aztán sikerült egy labdát a bobai hálóba kotorni. Ezen a ponton volt még remény az egyenlítésre, jött is a hazai találat, amit a játékvezető les címén érvénytelenített.

Merseváti SE–Gérce-Vásárosmiske KSE 1-8 (0-5). Mersevát, v.: Szabó III. Z.

Mersevát: Patyi – Dénes (Gönye), Takács M., Falka, Szalai, Orbán, Homlok, Mesterházy, Nagy Á., Takács B. (Szabó K.), Döbröntei.

Gérce: Komáromi Z. (Lengyel) – Pencz, Lakatos, Németh B., Kiss L. (Soós), Lerik (Sebestyén), Mórocz (Major), Nunkovics, Kovács T., Csonka, Kövesdi (Komáromi A.).

Gólszerzők: Homlok, ill. Németh B. (2), Csonka, Mórocz, Nunkovics, Lerik, Kiss L., Falka (öngól).

Bozsoki SE–Elektromol-Spari FC 5-0 (2-0). Bozsok, v.: Andrejek Sz.

Bozsok: Varga M. – Bigner, Kratochwill, Csizmazia (Kovács P.), Nagy Zs. (Iker), Marti, Pál (Kaposi), Dévényi (Tompek), Varga B. (Kalmár), Németh O., Kiss M.

Spari: Pungor – Boldizsár (Mészáros, Holdosi), Varsányi, Pulai, Jónás, Majtényi, Dienes, Bolfán (Pados), Kovács A., Schmidt, Kelemen.

Gólszerzők: Kalmár (2), Csizmazia, Pál, Kratochwill.

A mezőnyfölényben játszó hazai csapat az első félidőben kétgólos előnyre tett szert. A második játékrészben aztánsorra dolgozta ki a helyzeteket a bozsoki csapat, még háromszor betalált, megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Pecöl SE–Kemenesmagasi FC 5-0 (2-0). Pecöl, v.: Busi L.

Pecöl: Kollarics – Láda (Varga M.), Orsós, Szabó P., Oszkó (Németh I.), Kiss B., Hóbor, Joó (Őri), Kasza, Nagy D. (Faragó), Németh Z. (Horváth N.).

Kemenesmagasi: Kelemen D. – Kelemen B., Molnár Zs. (Princzes), Szénégető, Kerekes, Csite, Molnár T., Bándoli, Balogh D. (Csempesz), Koronczai (Király), Kopházi.

Gólszerzők: Szabó P. (2), Kasza, Joó, Németh Z.

Végiga hazai csapat irányította a meccset – a vendégeknek csupán néhány próbálkozásuk akadt. A jól, csapatként futballozó pecöliek akár nagyobb arányú győzelmet is arathattak volna – teljesen megérdemelt a hazai siker.

Uraiújfalu SE–Sé Honvéd SE 2-3 (0-1). Uraiújfalu, v.: Bíró O.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó Má., Binder (Dornai), Gáspár, Burka, Kollárits, Pungor Sz., Csete, Szabó T., Agg, Pethő (Szabó B.).

Sé: Földi (Papp K.) – Medve (Lendvai), Séfer, Kiss Márton Balázs, Kovács K., Werderits, Fichtacher, Rada (Örkényi), Szalay, Sümegi (Kiss Máté Gergő), Kalmár (Parti).

Gólszerzők: Burka, Agg, ill. Kovács K., Sümegi, Werderits.

A vendégcsapat az adódó lehetőségeit maximálisan kihasználta. A hazai gárda nagyot küzdött, de nem tudott pontot szerezni.

Szeleste-Pósfa SE–Kemenesalja FC 2-2 (1-2). Szeleste, v.: Kondor T.

Szeleste: Szentgyörgyvári – Vajda, Maráczi, Kovács R. (Bódi, Horváth E.), Fülöp, Baranyai, Nagy Á. (Molnár G.), Kiss Á., Nagy N., Horváth L., Kovács Á. (Szele, Németh B.)..

Kemenesalja: Kovács K. – Horváth B., Lőrincz G. (Németh R.), Czöndör (Őri), Péter, Binder (Németh M.), Kóbor, Lőrincz M., Erdélyi, Manganelli, Ölbei.

Gólszerzők: Fülöp, Maráczi, ill. Czöndör, Kóbor.

A jól előkészített pályán a két közel azonos erősségű csapat jó iramú, izgalmas mérkőzést játszott. A hazaiak gyorsan vezetést szereztek, de a Kemenesalja a szünetig fordított. A második játékrészben aztán hamar jött az egyenlítés hazai oldalról. Utána mindkét csapat több nagy helyzetet hagyott ki – a hazaiak talán többet–, így az eredmény már nem változott.

Gencsapáti KSE–Alsóújlaki SC 1-1 (1-1). Gencsapáti, v.: Koronczai C.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Kovács G., Janzsó (Lőrincz), Sulyok (Varga R.), Soldatenko, Dancs (Iker), Fülöp, Bokor, Egyed (Skrapits), Sátori (Tóth B.), Janek.

Alsóújlak: Gábor – Gampel (Toldi), Kaposi, Pados (Nagy Z.), Varga Á., Varga N., Káldi M. (Káldi I.), Tóth Á., Vasas (Hancz), Pintér (Hantó), Varga R.

Gólszerzők: Fülöp, ill. Pados.

A hazai csapat nem tudta megismételni múlt heti jó teljesítményét. A mérkőzés nagy részében a vendégek domináltak – és megérdemelten vittek el egy pontot.

A következő, 19. forduló menetrendje, szombat, 16.00: Lukácsháza–Alsóújlak, Kemenesalja–Gencsapáti, Kemenesmagasi–Uraiújfalu, Boba–Bozsok, Répcelak–Mersevát. Vasárnap, 18.00: Sé–Szeleste, Spari–Pecöl, Gérce–Kőszeg.

Déli csoport

Tutitextil-Körmend VSE–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK 3-0 (2-0). Körmend-Horvátnádalja, vezette: Talabér N.

Körmend: Kónya – Tompa, Horváth Á., Krajczár (Németh Cs.), Szatmáry (Barbalits), Szemes (Papp P.), Petrovics, Gaál, Frühvirth (Kiss B.), Szabó P. (Kazinczki), Molnár I.

Felsőcsatár: Moór – Szabó B., Virág K., Cobzaru (Windisch), Horváth L., Pehr (Krancz), Sisak (Krajczár), Szmolek, Böhm, Hábetler, Virág Á.

Gólszerzők: Molnár I. (2), Szatmáry.

A hazai csapat rengeteg helyzetet elpuskázott, kihagyott egy büntetőt is – teljesen megérdemelten nyert.

Szentpéterfai SE–Telekes Medosz SE 4-1 (2-1). Szentpéterfa, 150 néző, v.: Pintér B.

Szentpéterfa: Németh A. – Hazafi, Török R. (Kalmár), Wágner (Török A.), Geosits (Völgyi), Gaál, Király (Hoós G.), Leidli, Homor, Jagodits, Hoós B.

Telekes: Blaskovics – Németh M., Orsós, Czövek, Osvald, Kónya M., Vincze M., Vörös, Kónya Sz., Valkóczi (Németh F.), Vincze D.

Gólszerzők: Gaál (2), Wágner, Jagodits, ill. Kónya M.

Kiállítva: Vincze D. (31., Telekes).

A vendég rögtön a meccs elején gólra váltotta első helyzetét. A folytatásban azonban a szervezett, motivált hazaiak diktálták a tempót, még az első félidőben fordítottak, majd a második félidőben biztossá tették a győzelmüket az emberhátrányban is jól harcoló riválisukkal szemben.

AGS Jáki SZSE–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 2-0 (2-0). Ják, v.: Bagoly G.

Ják: Matyi – Svób, Bukits, Hajós, Farkas E., Máté, Molnár T., Bőle (Tóta), Tót, Wágner (Dobos), Vizserálek.

Gyöngyöshermán: Olasz – Székely, Kis (Nagy T.), Berta (Balázs), Bazsó, Kopácsi, Radányi, Neudl, Bihun, Séfer, Kovács D.

Gólszerzők: Farkas E., Molnár T.

Újperint SE–ÖTE Ikervár FC 7-1 (4-0). Szombathely, v.: Marton A.

Újperint: Szlámer – Karvalics, Balázs, Kovács G., Vilics, Németh P. (Sásdi), Gergely (Szabó Z.), Hegedűs, Horváth D., Kovács Zs., Szalay (Osváth).

Ikervár: Horváth B. – Szovák, Horváth D., Szalai, Kurucz (Molnár B.), Rövid, Cseh, Zsoldos, Taliszter, Varga R., Czeglédi (Palkovits).

Gólszerzők: Szabó Z., Karvalics, Vilics, Kovács G., Kovács Zs., Gergely, Hegedűs, ill. Cseh.

Kiállítva: Varga R. (38.,Ikervár).

Egyházasrádóci SE–Bajánsenye SE 4-0 (2-0). Egyházasrádóc, 100 néző, v.: Ódor Á.

Egyházasrádóc: Horváth Bá. – Merőtei (Pataki), Németh Martin, Bányik, Lengyel, Berning, Balogh A. (Zimonyi), Lendvai, Németh Marcell, Horváth Bé. (Mészáros), Halász (Szabó I.).

Bajánsenye: Kalamár – Kircsi, Varga D., Koltai, Kósa, Hodács (Horváth M.), Kovács V., Fábián (Horváth A.), Horváth Z., Propszt, Horváth B.

Gólszerzők: Berning, Szabó I., Merőtei, Halász.

Kiállítva: Kovács V. (67., Bajánsenye).

A mérkőzés első harmadában főleg a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, aztán a félidő hajrájában lőtt két góllal megnyugtató előnyt szereztek a hazaiak. A második félidőben próbált szépíteni a vendég, de nagyon kinyílt, így a rádóciaknak több helyzetük is akadt, amelyekből a hajrában még kettőt kihasználtak. Így magabiztos és megérdemelt győzelmet arattak.

Nárai SK–Tanakajdi TC 3-1 (1-1). Nárai, v.: Pázsi M.

Nárai: HOLBOK – Bárdics (Czirók), Vajda (Kovács L.), Takács (Németh R.), Odler, Marsai (Király), Tamás, Sásdi, LAKATOS, HOMPASZ, Szén (Kovács A.).

Tanakajd: Horváth B. – Könczöl (Varga M.), Karáth (Szalai), Hankó (Bogács), Marcz G., Orsós, Janó (Tóth K.), Németh Zs., Marcz M., Preiczer, Oláh-Vadász.

Gólszerzők: Lakatos (2), Takács, ill. Janó.

A mérkőzésen sok helyzetet láthattak a nézők mindkét csapat részéről. Az első félidőben a hazai gárda szerzett vezetést, majd nem sokkal később a vendég egy jól eltalált lövéssel egyenlített – sőt, egy perc múlva büntetőből a vezetést is megszerezhette volna, de Holbok Tamás nagyszerűen védett. Második félidőt a hazaiak egy gyors góllal kezdték, a mezőnyben jól futballozó vendégek pedig mindent megpróbáltak, hogy mérkőzésben maradjanak. Azonban újabb gólt a hazaiak szereztek, egy szépség díjas találattal, és ezzel el is döntötték a mérkőzést – amelyen két fiatal játékos is bemutatkozott: Király Bálint és Kovács Lóránt is bátor futballal járult hozzá a győzelemhez. A helyzeteit jobban kihasználó hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Az Őriszentpéter SE–Rum KSC mérkőzés a felázott, játékra alkalmatlan pálya miatt elmaradt.

A következő, 19. forduló menetrendje, szombat, 16.00: Bajánsenye–Nárai, Gyöngyöshermán–Újperint, Telekes–Őriszentpéter. Vasárnap, 16.00: Ikervár–Egyházasrádóc, Rum–Ják, Szentpéterfa–Felsőcsatár, Rábatótfalu–Körmend VSE. Szabadnapos: Tanakajd.