A 34 ponttal a 11. helyen álló szombathelyi együttes a legutóbbi fordulóban 1-1-re végzett Soroksáron. Aleksandar Jovic csapata vasárnap a kiesés elöl menekülő Budafokot fogadja. A Haladás összességében tavasszal hazai pályán jól szerepel, hét bajnokijából hármat megnyert, háromszor döntetlent játszott, egyszer kikapott. Ha a tabellára pillantunk, azt láthatjuk, hogy a vasiak mindössze egyetlen pontra állnak a 6. helytől és hat pontra a már kiesést jelentő 15. pozíciótól. A szombathelyi együttesbe visszatérhet a Soroksáron eltiltását töltő Rácz Barnabás, Erdei Carlo és Szakály Attila, sérülés miatt hiányzik Hursán György, és a Soroksáron térdsérülést szenvedett Csonka Bonifác.

A Budafok 30 ponttal a 13. helyen áll a bajnoki tabellán – három hellyel és négy ponttal a Szombathelyi Haladás mögött. A dél-budai csapat Erős Gáborral a kispadon kezdte a bajnokságot, majd a BVSC-Zugló elleni idegenbeli 2-1-es vereség után február 21-én szerződést bontottak Erőssel és a korábban Szombathelyen is dolgozó Dajka Lászlót nevezték ki vezetőedzőnek. Dajkával két-két győzelem és vereség és egy döntetlen a piros-feketék mérlege, múlt vasárnap a Budafok 1-0-ra legyőzte a Budapest Honvédot. A budafoki együttesben futballozik a korábbi Haladás-játékos, Németh Márió és Horváth Olivér is. Rajtuk kívül NB I.-es múlttal rendelkezik többek között Fótyik Dominik, Szerető Krisztofer, Lorentz Márton, Kovács Dávid és Zsóri Dániel is. A budafokiak legeredményesebb játékosa Vasvári Zoltán hat találattal.