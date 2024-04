Úgy kellett a hétközi Szeged elleni siker a vasi piros-feketéknek, mint egy falat kenyér, hiszen elég hosszúra nyúlt – hatmeccsesre – a körmendiek nyeretlenségi szériája. A csapat újfent bizonyította, ráadásul a kupaezüstérmes ellen, hogy nem felejtett el kosarazni. Hullámvölgyek ezúttal is voltak a játékban, de végső soron mindenki odatette magát, aki pályára lépett. Hatan is 10 pont felett fejezték be a találkozót, Basic mellett (20 pont, 14 gólpassz) a vírusos fertőzésből felépült Tolbert is alaposan kitett magáért 21 ponttal és 8 lepattanóval. Utóbbit választották meg a meccs emberének.

– Tényleg sokat vártunk erre a győzelemre, mi is és a szurkolók is – mondta Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Abban bízom, ez a siker átszakított egy gátat a játékosokban és újra elhisszük, hogy van esélyünk, tudunk mi nyerni meccseket. Kaposváron nagy lépést tehetnénk A csoportos tagságunk megőrzéséért, de ez a találkozó sem lesz könnyebb a többinél, hiába a sereghajtóról beszélünk. Őszintén szólva fogalmam sincs, mit keresnek az utolsó helyen azzal a játékosállománnyal, amivel ők rendelkeznek. Első két playout meccsüket - amelyeket idegenben vívtak - az utolsó pillanatokban veszítették el, tehát csak hajszálon múlt a sikerük. Az életükért küzdenek majd, de nekünk az a dolgunk, hogy megnehezítsük a feladatukat. Véleményem szerint a védekezés lesz a meccs kulcsa. Persze, a Szeged ellen bekapott 96 pont sok, de jól koncentrált a csapat, voltak szerzett labdáink, gyorsindításaink, amelyek révén ritmusa lett a támadásainknak. A védekezés mellett az lesz még a legfontosabb, miként tudjuk kivenni a játékból Eaddyt és Filipovityot, mert jelenleg ők felelnek a kaposvári kosarak 60 százalékáért.

A mérkőzésre jegyet kizárólag a helyszínen értékesítenek szombaton 17:00-tól.