Gergely Márk – a magyar serdülő válogatott elsőszámú játékosa – a korábbi években nem csak hazai, hanem nemzetközi versenyeken is gyakran kényezetette el az asztalitenisz szerelmeseit kiváló eredményekkel. Mindenféle fényes érmet hozott már haza világranglista pontot adó, WTT Youth Contender versenyről – még kisebb korosztályokban. De ahogy egyre feljebb lépeget a korosztályokban, egyre több, és egyre erősebb konkurenciával kell megküzdenie. Gergely január 1-től már a serdülő (U15-ös) korosztályban versenyez, ahol nem könnyű a mezőny elején végezni. A SZAK-Sportiskola kiválósága ezúttal olyan WTT versenyen bizonyított, ahol szép számmal indultak ázsiai játékosok is. A Luxemburg fővárosában, Luxembourgban rendezett viadalon a serdülő egyéni szám nem kezdődött jól számára, hiszen balszerencséjére egy kínai fiút sorsoltak csoportjába, akitől 3-1-re kikapott. Második helyen aztán tovább tudott kerülni a 64-es főtáblára, de a kiemelési pozícióját vereségével elveszítette. A folytatás mégis parádésan sikeredett. Előbb egy svéd, aztán egy portugál ellenfelet győzött le 3-0-ra. Ezzel már a legjobb 16 között érezhette magát, de még innen is sikerült tovább lépni. Az osztrák Girlingert verte 3-1-re, majd a lehető legnehezebb ellenfelet kapta. Az első helyen kiemelt, és végső győztes dél-koreai Lee Seungsoo az egész mezőnyt nagy fölénnyel verte. Márk legjobb nyolc közé jutása nagyon sok világranglista pontot ért.

Serdülő vegyes párosban a lányok ranglista vezetőjével, Dohoczki Nórával indult és az egyénihez hasonlóan a negyeddöntőig jutottak. Márkék német és portugál vegyes párost győztek le a legjobb nyolcig, ahol egy kínai páros állította meg őket.

U17-ben csak egyéniben indult Gergely, szintén a főtáblára jutott, de a legjobb 64-ből nem sikerült továbbjutnia.