Két korosztályban összesen 15 amatőr csapat nevezett a Sport és Ifjúsági Iroda által kiírt, Palotai Zoltán versenyigazgató által felügyelt szombathelyi városi sorozatra – a meccseknek a Savaria TC tenisz centruma ad otthont.

A nyílt kategóriában a Savaria fiataljai nagy küzdelemben győzték le a No Ace Only Game együttesét. Az egyesek után még 1:1 volt az állás (a Savariából Csányi Bálint, a No Ace csapatából Szládovics Dávid győzött), aztán a mindent eldöntő párost a Savaria nyerte (Németh Dominik-Németh Kristóf), így a mérkőzést is 2:1-re. Majd a +50-es kategóriában a Harangláb Tenisz Team (Vidóczy József, Németh Gábor, Jáger Laszló-Szalai János) magabiztosan 3:0-ra verte a Kozmor Géza és Schütz Péter által képviselt Alpok Dent együttesét.